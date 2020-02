Eva-Martina Weyer

Schwedt Etwa 290 000 Schüler in ganz Brandenburg haben am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse erhalten. Jetzt sind Winterferien.

Neben Ausruhen und Spaß haben ist das auch für Schwedter Schüler der 6. Klassen eine Zeit des Nachdenkens. Sie müssen sich entscheiden, in welche Schule sie ab der 7. Klasse gehen wollen. In Schwedt haben sie die Möglichkeit, ans Gauß-Gymnasium zu wechseln, an die Oberschule Dreiklang oder an die Gesamtschule Talsand.

Mit Herzklopfen durchs Haus

Diese Zeit der Entscheidung haben Samantha Ehrke und Corvin Dietrich vor genau einem Jahr durchlebt. Jetzt sind sie in der Klasse 7a der Oberschule Dreiklang in Schwedt. Damals als Sechstklässler sind sie mit Herzklopfen durch ihre künftige Schule gelaufen. Vor wenigen Tagen haben sie Besucher durchs Schulhaus geführt, als dort alle Türen offen standen. Corvin erzählte: "Ich finde, Dreiklang ist von den drei großen Schwedter Schulen die beste. Mir gefällt es hier, weil die Lehrer uns respektvoll behandeln." Samantha fügte hinzu: "Dreiklang ist mit 280 Schülern eher klein. Das hat den Vorteil, dass man schnellen Kontakt in der Klasse und zu allen Schülern finden kann." Diese Vorzüge und die Geduld der Lehrer, dass Schüler immer wieder nachfragen können, hoben Samatha und Corvin am Tag der offenen Tür hervor. "Es herrschte richtig viel Andrang", freuen sie sich.

Rektor Matthias Schreck und sein Kollegium wollten zeigen, wie der Unterrichtsalltag an dieser Ganztagsschule aussieht. "Es kursieren ja mitunter Gerüchte. Ich empfehle immer, dass sich Besucher auch mit Eltern unterhalten, deren Kinder an unsere Schule gehen. Man sollte nichts auf Klischeemeinungen geben", ist er überzeugt.

Teamarbeit und Frühstück

Ein Markenzeichen bei Dreiklang seien die individuellen Förderstunden. Die gebe es an anderen Schulen nicht. Außerdem beginne jeder Unterrichtstag mit einer Arbeitsstunde für die Schüler, wo sie sich im Klassenverband auf den Unterricht vorbereiten, im Team arbeiten und ihrem Klassenlehrer Fragen stellen können. "Danach gibt es die gemeinsame Frühstückspause. Das ist ein sehr ruhiger Tagesbeginn mit dem Klassenlehrer", erzählt der Rektor.

Ihm liegt außerdem am Herzen, dass den Schülern ihre Lernzuwächse auch bewusst gemacht werden. "Dazu führen wir Elterngespräche und eine bewusste Lobkultur. Wir loben auch für Dinge, die manchmal alltäglich sind", so Matthias Schreck. Dieses Lob werde mündlich ausgesprochen, aber auch schriftlich nach Hause gereicht.

Die frühe Berufsorientierung ist ein weiteres Standbein im Unterrichtsalltag. Neuerdings setzt man bei Dreiklang schon für Siebentklässler ein "Praktikum der sozialen Verantwortung" an. Mädchen und Jungen gehen für eine Woche in Kitas oder Seniorenheime, wo sie als Helfer Verantwortung übernehmen. Für die üblichen Betriebspraktika der höheren Klassenstufen hat die Oberschule mehr als 200 Partner in Schwedt und Umgebung.

Dreiklang bietet als Ganztagsschule 20 Arbeitsgemeinschaften an. Sie werden von Lehrern, Eltern und sogar von einem Schüler geleitet.

Am Freitag haben Samantha und Corvin ihre ersten Zeugnisse an der neuen Schule erhalten. Sie sagen: "Unsere Erwartungen hierher zu gehen, haben sich voll erfüllt. Die Noten sehen gut aus." In den Ferien wollen sie Verwandte und Freunde treffen.