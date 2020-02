Raphael Rodriguez

Falkensee Für den Verband der deutschen Games-Branche hat das Meinungsforschungsunternehmen Gfk herausgefunden, dass knapp 34 Millionen Deutsche Computerspiele spielen. Manche können sogar ihren Lebensunterhalt mit dem Spielen von Computerspielen verdienen - sie betreiben E-Sport. Oftmals geschieht dies im Zusammenschluss von mehreren Personen in einer Organisation, die auf dem höchsten Niveau der Community, also der Spielergemeinschaft, im jeweiligen Spiel spielen und gegeneinander antreten.

Es geht in den Spielen darum, sich zu messen, festzustellen, wer der Beste ist oder wer das beste Team ist. Es gibt aber in der E-Sport-Szene auch Spiele und Modi, wo eine Person alleine für sich kämpft, um den Sieg zu holen, wie zum Beispiel in Fortnite. Die E-Sports-Szene besteht aus vielen Organisationen mit noch mehr Mitgliedern. Die größten und bekanntesten E-Sport-Organisationen der Welt sind Faze, Team SoloMid, OpTic Gaming, Fanatic, Natus Vincere, Cloud9 und Team Liquid.

E-Sport-Organisationen beschäftigen sich mit mehreren Spielen und sind nicht auf ein Spiel konzentriert. Sie nehmen die besten Spieler unter Vertrag, die es in diesen Spielen gibt. Diese Spieler müssen erstmal entdeckt werden, was über das Internet, also über Plattformen wie zum Beispiel YouTube, Twitch oder die sozialen Medien passiert. Durch diese Verträge verdienen die Spieler ihr monatliches Einkommen. Ob und wieviel Geld sie mit dem Vertrag verdienen, wird zwischen dem Spieler und der Organisation ausgehandelt.

Diese Spieler nehmen an vielen Turnieren teil und versuchen, sich nach oben zu kämpfen und gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen. In Turnieren wird über einige Etappen bis zum Finale gekämpft, wo die Spieler sich noch Extrageld verdienen können. Das Team muss sich gegen viele andere Spieler und Teams beweisen, um am Ende den großen Titel gewinnen zu können und damit auch die Reichweite der Organisation oder der einzelnen Personen selbst zu erweitern. Denn das heißt mehr Zuschauer, mehr Klicks und mehr Geld.

Es wird bei sehr bekannten Spielen, wie beispielsweise Fortnite, League of Legends oder Call of Duty sehr viel Preisgeld auf den Turnieren ausgeschüttet. Die bis jetzt höchste Summe an Geld, die für ein Turnier eingesetzt wurde, war zur Weltmeisterschaft für das Spiel Fortnite in New York. Insgesamt wurden für die WM 30 Millionen US-Dollar ausgegeben, was eine riesige Summe für den E-Sport ist, die noch nie zuvor von einem einzelnen Spiel in einem Turnier eingesetzt wurde.

Mittlerweile haben sogar sehr junge Spieler die Chance, eine Menge Geld zu verdienen. Bei der Fortnite-WM konnten sogar Spieler ab 13 Jahren mit Erlaubnis der Eltern teilnehmen. Es gab einen Spieler, der so jung war und mit 50.000 Dollar aus New York nach Hause ging. Mit bürgerlichen Namen heißt er Lion Krause. Der Gewinner der Fortnite-WM im Solo-, also Einzel-Modus war 16 Jahre alt und hat drei Millionen Dollar gewonnen. Er heißt mit bürgerlichem Namen Kyle Giersdorf - im Spiel kennt man ihn unter Bugha. Seit seinem Gewinn hat er sehr gute Zuschauerzahlen in seinen Livestreams und ist im Internet sehr bekannt. Das zeigt, dass auch junge Menschen schon Geld mit E-Sport verdienen können und ihre Reichweite generieren, auf der sie dann aufbauen können. Auch hier gilt wieder: mehr Reichweite, mehr Klicks, mehr Geld.