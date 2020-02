Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Voller Knirpse ist der große Theatersaal des Rathenower Kulturzentrums zu Vorstellungen in der Vorweihnachtszeit. Die Jungen und Mädchen werden durch Aufführungen altbekannter Märchen und auch durch Inszenierungen neuer Geschichten begeistert. Ebenso gut gefüllt war der Saal im vergangenen Jahr, als das Theater Liberi das Familienmusical "Die Schöne und das Biest" stimmungsvoll auf die Bühne brachte. In diesem Jahr gastiert das Ensemble mit seinem Musical "Pinocchio".

Gut ein Drittel der Plätze im Theatersaal ist noch frei - noch können Tickets für die Vorstellung am Samstag, 29. Februar, erworben werden. Die jungen Zuschauer und ihre Begleitung begeben sich dann auf das Abenteuer der berühmtesten Holzpuppe der Welt, auf ihrem holprigen Weg zur Menschlichkeit. Mit abgestimmten Eigenkompositionen bringen die Darsteller die "magische Reise voller fantastischer Momente" auf die Bühne, wie es von Seiten des Kulturzentrums heißt. Um 15.00 Uhr beginnt das "Musical für die ganze Familie".

Das Theater Liberi sei bekannt für seine fantasievollen Familienshows. Es präsentiere den Kinderbuch-Klassiker "Die Abenteuer des Pinocchio" von Carlo Collodi (1826-1890) in einer zeitgemäßen Version, so heißt es in der Ankündigung zum Musical.

Humorvoll werde die Geschichte Pinocchios auf die Bühne gebracht. Mit Chansons, Soul-, Rock- und Pop-Musikstücken erzählt das Musical die zahlreichen Abenteuer, die die Holzpuppe erlebt. Sie verspricht brav zu sein, kommt aber immer wieder vom "rechten" Weg ab und trifft dabei auf ganz verschiedene Typen - mal gute, mal böse.

"Das wandelbare Bühnenbild und farbenfrohe Kostüme versetzen die Zuschauer direkt in Geppettos Werkstatt, in das Puppentheater des Feuerfressers und sogar in das schaurige Seeungeheuer", heißt es weiter in der Vorankündigung.

Das Musical ist für Zuschauer ab 4 Jahre geeignet. Tickets sind an der Theaterkasse und telefonisch unter 03385/519051 erhältlich (dienstags bis sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr) sowie online auf www.kulturzentrum-rathenow.de