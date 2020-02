Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die Zisterzienser wollen bei Neuzelle eine Fläche von etwa 75 Hektar Land erwerben, um zu bauen.

"Ich glaube schon, dass es etwas wird." Mit diesen Worten ist Norbert Kannowsky, Geschäftsführer der Stiftung Stift Neuzelle, am Freitag in die Gespräche mit Vertretern der Zisterzienser-Mönche vom Stift Heiligenkreuz in Österreich gegangen. Dabei ging es um den Kaufvertrag für ein 75 Hektar großes Grundstück, das die Zisterzienser für eine Kloster-Neugründung erwerben wollen. Im August des Vorjahres wurde seitens der Stiftung, die Eigentümerin von Grund und Boden ist, bereits ein erster Vertragsvorschlag vorgelegt. "Da gab es aber Änderungswünsche", sagt der Stiftungschef. "Wir müssen schauen, ob wir da einen Kompromiss finden."

Die Mönche, die im September 2018 ein Priorat in Neuzelle gegründet haben und bereits 2017 nach Neuzelle gekommen waren, wollten sich zunächst auf dem historischen Klostergelände ansiedeln. Doch dort fehlte ihnen vor allem die nötige Ruhe und auch ein wenig Abgeschiedenheit. Bereits Ende 2018 verkündeten sie, dass sie bleiben, aber einen Neubau ein paar Kilometer entfernt von Neuzelle anstreben. Infrage kam am Ende nur das Areal des einstigen Forsthauses Kobbeln, das später von der DDR-Staatssicherheit genutzt wurde. Nach 1990 war es ein Kurheim, eine Aussiedler- und Asylunterkunft sowie eine Bildungs- und Erholungsstätte. Auch einen Arzt gab es zeitweilig. Mittlerweile ist Gras über die Geschichte gewachsen. Die Gebäude auf der 14 Hektar großen eingezäunten Fläche verfallen.

Die Mönche wünschen sich drumherum auch noch etwa 60 Hektar Waldfläche. Die Stiftung Stift Neuzelle nennt gegenwärtig etwa 11 300 Hektar Land ihr Eigen, davon sind 9150 Hektar Wald. Sollte man sich einigen, muss der Stiftungsrat den Verkauf genehmigen. Zudem muss das Projekt vom Haushaltsausschuss des Landtages und vom Kulturministerium grünes Licht erhalten.