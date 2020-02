Oliver Schwers

Schwedt Das bisher größte Förderprojekt aller Zeiten in der Uckermark hat begonnen – der Glasfaserausbau. Übervolle Säle zeigen das enorme Interesse der Leute. Die ersten Informationsveranstaltungen in Schwedt und Umgebung sind regelrecht überlaufen worden. "Die Leute mussten sogar stehen", berichtet André Reichow, Breitbandkoordinator der Uckermark. Der Landkreis und die Stadtwerke haben an alle betroffenen Adressen Einladungen verschickt. Sechs Versammlungen gab es bisher in Heinersdorf, Hohenfelde, Blumenhagen, Vierraden, Criewen und Schwedt. Dabei wird den Hauseigentümern und Nutzern erklärt, wie der Ausbau abläuft. Größte Verwirrung: "Viele fragen uns, wo der Haken ist", sagt André Reichow. "Man glaubt uns nicht, dass die Förderung bis ins Haus geschieht und kostenlos ist. Es gibt aber keinen Haken."

Rund 140 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in der Uckermark verbaut, um die weißen Flecken auf der Daten-Autobahn verschwinden zu lassen. Schwedt macht den Anfang. Hier haben die Stadtwerke den Auftrag für den Ausbau erhalten. Betroffen sind vor allem Eigenheimgebiete und die Ortsteile, also solche dünner besiedelten Lagen, in denen aus technischen Gründen bisher Geschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit pro Sekunde anliegen. Weil es für Betreiber hier unwirtschaftlich wäre, den riesigen Aufwand neuer Leitungen zu betreiben, greift der Staat ein. Das Kuriose: Wer vorher am schlechtesten versorgt war, bekommt jetzt den besten Anschluss: mindestens 100 Mbit pro Sekunde, viele aber bis zu einem Gigabit. Das ist Turbo-Geschwindigkeit, und zwar im Download und im Upload gleichermaßen, also ohne Unterschied.

Möglich wird das durch die neue Glasfasertechnologie, die der Landkreis durchgesetzt hat. Es geht um die sogenannte letzte Meile, also den Anschluss von dem meist im öffentlichen Raum stehenden Schaltschrank direkt bis aufs Grundstück. Sie bestand bislang aus Kupfer. Jetzt kommt das schnellere Glasfaser. Die Übergabestelle ist im Haus. Das alles wird komplett durch die Förderung bezahlt. Der Eigentümer muss sich um nichts kümmern, wird aber natürlich bei Hausbegehungen befragt und informiert. Der bauliche Aufwand für die Einführung halte sich in Grenzen, sagen die Fachleute.

Die alten Kupferleitungen der Telefonverbindungen bleiben parallel bestehen. "Wenn jemand sehr alt ist, kein Internet nutzt, dann muss er es auch nicht und kann ganz normal sein Telefon weiter nutzen. Der neue Anschluss wertet das Grundstück trotzdem auf", erklärt André Reichow. In Mehrfamilienhäusern bekommt jede Mietpartei ein eigenes Glasfaser-Röhrchen zugeteilt. Die Verkabelung innerhalb des Hauses muss dann der Vermieter vornehmen.

Der Anschluss ist offen

Für alle Fragen steht der Breitbandkoordinator des Landkreises zur Verfügung. Die Stadtwerke Schwedt bieten ihre Produkte für die spätere Nutzung an. Doch der Anschluss ist offen, also für alle Anbieter zugänglich. Der Unterschied zu früher: "Größere Anbieter müssen jetzt zu den Stadtwerken gehen und die Leistungspreise in ihre Kalkulation einberechnen. Das war vorher umgekehrt", sagt André Reichow.

Die Informationsveranstaltungen werden überall im Landkreis fortgesetzt. Die Uckermark ist ein riesiger Flickenteppich aus gut versorgten Internet-Bereichen und weniger guten. "Wir haben den Startschuss für ein flächendeckendes Netz gegeben", so André Reichow. In der Uckermark ist später jeder Ort erschlossen, egal wo er liegt. Die Leitungen reichen bis ins allerletzte Gehöft.