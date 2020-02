MOZ

Neuenhagen (MOZ) Ein seltenes Unterfangen wirft in Neuenhagen seine Schatten voraus und sorgt für einige Einschränkungen: Das Umspannwerk Neuenhagen erhält einen neuen riesigen Trafo. Das rund 500 Tonnen schwere Teil kommt in der Nacht zum 3. Feb­ruar auf dem Schienenweg nahe dem Neuenhagener Bahnhof an der Wiesenstraße an. Von dort wird es am 4. Feb­ruar in der Zeit von 8 bis 17 Uhr auf ein spezielles Schwerlastfahrzeug für den Transport über die Neuenhagener Straßen umgeladen. Dieses Schwerlastfahrzeug steht auf einem Teil des Parkplatzes auf der südlichen Bahnhofsseite, weshalb dieser Abschnitt des Parkplatzes gesperrt wird. Eine entsprechende Ausschilderung ist bereits erfolgt.

Die Fahrt über die Neuenhagener Straßen bis zum Umspannwerk absolviert der Riesentransport dann in der Nacht zum 13. Februar in der Zeit von 1 bis 3 Uhr. Dabei müssen sowohl der Bahnübergang Hauptstraße als auch der Kreisverkehr am Stern passiert werden. Ein in Neuenhagen seltenes Schauspiel, das kurzfristige Sperrungen in den betroffenen Straßen (Hauptstraße, Carl-Schmäcke-Straße) verursachen wird.