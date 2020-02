MOZ

Wittstock Für die heute beginnenden Winterferien hat die FSJlerin der Wittstocker Bibliothek im Kontor, Laura Pischelt, ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot zusammengestellt. In der Zeit vom 4. bis 7. Februar können die Ferienkinder täglich an interessanten Aktionen teilnehmen. Die Angebote sind kostenlos. Der Dienstag startet um 10 Uhr mit dem Gestalten von Gedichten mit Buch- und Zeitungsschnipseln. Um 14 Uhr steht ein Ausflug in die Welt der Kalligrafie an. Dabei lernen die Teilnehmer, mit Schönschrift zu schreiben und Buchstaben zu malen.

Bilderbuchkino und Märchen

Der Mittwoch beginnt um 10 Uhr mit dem gemeinsamen Entdecken des Märchens über die Bienenkönigin. Es wird erzählt, gemalt und gebastelt. Um 14 Uhr können die Kinder beim Bilderbuchkino eine Geschichte aus dem Leben von Pettersson und Findus erleben.

Am Donnerstag wird um 10 Uhr in der Bibliothek eine Skip-Bo-Olympiade veranstaltet. Es gilt herauszufinden, wer der beste Skip-Bo-Spieler ist. Auch Kinder, die das Kartenspiel nicht kennen, sind willkommen und werden mit den Regeln vertraut gemacht. Ab 14 Uhr sollen bunte Collagen aus verschiedenen Bildern erstellt werden.

Die Geschichte vom Sternhasen wird am Freitag, ab 10 Uhr, vorgelesen. Dabei tauchen die Teilnehmer in die Welt der Sternzeichen ein. Um 14 Uhr trifft sich die Poetry Slam AG in der Jugendbibliothek. Gemeinsam wird begonnen, einen Text zu schreiben, der bei weiteren Treffen immer wieder verfeinert wird, um damit beim Poetry Slam in der Bibliothek anzutreten. Neue Mitstreiter sind zur AG willkommen.