Bernhard Schwiete

Langewahl (MOZ) Knapp 900 Menschen leben aktuell in Langewahl. Mittelfristig könnte diese Zahl deutlich steigen und in den vierstelligen Bereich wachsen. Denn die Gemeindevertretung hat am Donnerstagabend einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Areal Am Schnabel befürwortet. Bis zu 80 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser sollen dort entstehen. Diese Zahl nannte Jesus Comesana, Geschäftsführer der BBF GmbH aus Berlin, die das Gebiet am nördlichen Rand der Gemeinde, westlich der Chausseestraße, entwickeln möchte.

BBF ist im Amt Scharmützelsee nicht unbekannt: In Bad Saarow stand sie hinter dem Neubaugebiet Am Lärchengrund auf dem ehemaligen sowjetischen Militärgelände an der Pieskower Straße. Mit neun Hektar Fläche ist das Plangebiet in Langewahl annähernd so groß wie jenes in Bad Saarow (11,5 Hektar). Comesana kündigte an, die Grundstücke nicht zu klein parzellieren zu wollen, um den Charakter des Ortes zu erhalten. "650 bis 800 Quadratmeter sind nach unserer Erfahrung sinnvolle Größen", sagte er. Entstehen sollen nach den ersten Vorstellungen Wohn- und auch Mischgebiete; so sieht es auch der Flächennutzungsplan vor. Am Schnabel könnte sich also auch sogenanntes stilles Gewerbe niederlassen. Als Beispiel nannte Comesana ein Ärztehaus.

Hürde Landesentwicklungsplan

Allerdings, das betonte der BBF-Geschäftsführer, muss das Vorhaben noch einige Hürden nehmen, damit es verwirklicht werden kann. "Die schwierigste wird der Landesentwicklungsplan", sagte er. Dieser sieht eigentlich vor, dass eine Gemeinde wie Langewahl kein derart großes Wohngebiet in einem Zug entwickeln kann. Außerdem müssen die Pläne auch einer Umweltprüfung standhalten. Comesana sprach davon, dass Genehmigungsverfahren könne bis zu zwei Jahre dauern. Für die Gemeinde sind mit dem Bebauungsplanverfahren keine Kosten verbunden – diese übernimmt der Investor.