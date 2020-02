Th. Messerschmidt

Jeserig (BRAWO) Direkt hinter der Gemeindeverwaltung von Groß Kreutz (Havel) zeigt sich auf beste Art, dass die Gemeinde im Aufwind ist – nicht nur wirtschaftlich. Die Einwohnerzahl klettert seit dem Tiefpunkt 2015, als die Gemeinde unter 8.000 Einwohner gesackt war, stetig bergauf, liegt ganz aktuell bei 8.603, wozu 587 Kinder bis 6 Jahre zählen. Das festigt die Zukunft der sechs kommunalen Kindertagesstätten und untermauert den Neubau in Jeserig. 23 Jahre nach dem letzten gemeindlichen Kita-Neubau (Schenkenberg) und in direkter Nachbarschaft des betagten Jeseriger "Bummihaus" befindet sich dessen Nachfolger im Endspurt. Die Gemeinde investiert 3,3 Mio. Euro in den Eingeschosser mit 1.000 qm Nutzfläche, womit sich die Kapazität von 65 auf 100 Plätze (40 Krippe, 60 Kita) erhöht. "Die Baustelle läuft gut, ist nur ein wenig in Verzug. Die Jalousien werden angebaut, der Heizungsbau ist im Gang, die Fliesenleger sind fleißig am Werk. Aktuell steht der Möbel-Auftrag im Raum, was das letzte große Vergabe-Los ist – und eine große Unbekannte. Denn bei vielen Möbellieferanten kommt es wegen der guten Auftragslage derzeit zu einer Verdopplung der sonst achtwöchigen Lieferzeit", schildert Bürgermeister Reth Kalsow den aktuellen Sachstand. Er schätzt, "dass Ende April die Fertigstellung ansteht" und somit den Kindern, die das Baugeschehen seit Monaten live vom Spielplatz verfolgen können, der Umzug kurz bevorsteht. Oft stehen sie am Gartenzaun und scheinen herbeizusehnen, was ursprünglich fürs erste Jahresquartal vorgesehen war. Die Vorfreude dauert nur ein wenig länger. Freuen können sie sich auf großzügige Räume, ein hübsches Farbkonzept, einen nutzbaren Innenhof... Ihr Altbau, der eher an ein Wohnhaus erinnert, einst Dorfschule war und seit den 1980er Jahren Kita ist, soll dann vorübergehend wieder von Schulkindern genutzt werden – als Hort. Denn ab dem kommenden Schuljahr wird die Grundschule Jeserig durchweg zweizügig sein und der Platz noch knapper werden. Ein Schul-Anbau ist vorgesehen, wird aber erst 2021 entstehen.