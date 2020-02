Noch Luft nach oben

Die Amtsfeuerwehr Falkenberg-Höhe zählt aktuell 136 aktive Feuerwehrleute, darunter 31 Frauen. Die Jugendabteilung besteht aus 58 Mädchen und Jungs. "Wenn 20 Prozent davon bis in den aktiven Dienst kommen, dann ist das eine gute Zahl", so Amtswehrführer Mario Sarre. Die Erfahrung zeige, dass viele der Jugendlichen durch Ausbildung oder Studium keine Zeit mehr für die Feuerwehr haben. "Der ein oder andere kommt später aber auch wieder zurück", so Sarre. Mit 136 Aktiven sei die Amtsfeuerwehr zwar schlagkräftig, dennoch sieht der Amtswehrführer ein Defizit von etwa 40 Leuten in den acht Löschgruppen und hofft auf weitere Freiwillige.⇥jk