MOZ

Neuenhagen (MOZ) In gut zwei Wochen schrieb Hans Fallada 1944 seinen persönlichsten Roman nieder. Zu der Zeit lebte er auf richterlichen Beschluss für dreieinhalb Monate in der Strelitzer Landesanstalt. Vorangegangen war ein Streit mit seiner geschiedenen Frau, bei dem Fallada einen ungezielten Schuss aus seiner Pistole abgab. "Solange ich schreibe, vergesse ich die Gitter vor dem Fenster", teilte er seiner Mutter in einem Brief mit. Umgeben von Kriminellen, Wärtern und Pflegern, selten ungestört, schrieb Fallada nicht nur den Roman, sondern noch fünf Erzählungen und seine Sicht auf die Nazizeit nieder. Um das Manuskript zu schützen, tarnte er es durch Unleserlichkeit: fertige, eng beschriebene Manuskriptblätter stellte er auf den Kopf und schrieb in den Zwischenräumen zurück. Mitunter wiederholte er den Vorgang, so dass die Seiten wie mit einer Geheimschrift bedeckt erschienen.

Jörg Hartmann, geboren 1969 in Hagen/Westfalen, erhielt seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Erste Engagements waren von 1994 bis 1996 am Staatstheater Meiningen sowie 1996 bis 1999 am Nationaltheater Mannheim. Von 1999 bis 2009 sowie gegenwärtig festes Ensemblemitglied an der Schaubühne am Lehniner Platz. Seit Ende der Neunziger-Jahre ist er vermehrt in TV- und Kino-Produktionen zu sehen, u.a. als Stasi-Offizier Falk Kupfer in der Serie "Weißensee", "Bella Block", "Der blinde Fleck", "Homeland", "Wilde Maus" und in diversen "Tatort"-Folgen, bevor er 2012 als Dortmunder Tatort-Kommissar Peter Faber zu ermitteln begann. Hartmann erhielt u. a. den Deutschen Fernsehpreis 2011 als bester deutscher Schauspieler, die Goldene Kamera sowie den Grimme-Preis im Jahr 2016.

Am 14. Februar liest Hartmann in Neuenhagen als Gast der Anna-Ditzen-Bibliothek und des Brandenburgischen Literaturbüros aus Anlass des Todestages Hans Falladas am 5. Februar.

Kartenvorverkauf: 12 Euro, Abendkasse 14 Euro in der Anna-Ditzen-Bibliothek, Hauptstraße 2, Tel. 03342 80435