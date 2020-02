René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der AWO-Bezirksverband Potsdam e.V. betreibt in Rathenow eine Familienberatungsstelle. Diese befindet sich in der Rosa-Luxemburg-Straße 3. Die Mitarbeiterinnen Jenny Chroust und Barbara Keller legen nun eine kleine Veranstaltungsreihe auf, die am Montag, 17. Februar, beginnt und über das Jahr verteilt Themen aufgreift.

Beide nennen das Projekt "Elternkosmos". Es handelt sich um Elternrunden, in denen sich die Teilnehmer rund um das Familienleben austauschen können. "Früher gab es große Einigkeit darüber, wie das Zusammensein in Familien sein sollte. Heute ist es komplizierter", sagen sie. Chroust und Keller wollen fachlichen Input beisteuern und Anregungen zu den jeweiligen Themen geben.

Am 17. Februar, ab 18.00 Uhr, geht es in der Beratungsstelle um sogenannte Patchworkfamilien und Bonuseltern. Zur besseren Planung bitten die Beraterinnen um Anmeldungen per E-Mail an familienberatung-hvl@awo-potsdam.de. Insgesamt sind 2020 sechs Veranstaltungen geplant. Telefonische Infos unter 03385/519923.