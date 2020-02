Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Vor viereinhalb Jahren hatte das Eberswalder Parlament ein Radnutzungskonzept verabschiedet. Um den Radverkehr in der Stadt zu fördern. Über den Stand der Umsetzung informierte Silke Leuschner, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung im Rathaus, am Donnerstagabend während eines Workshops, zu dem die Eberswalder Regionalgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Akteure und Stadtverordnete eingeladen hatte. Der Bericht bestätigt, was Eberswalder, die mit Drahtesel unterwegs sind, täglich auf und an den Radwegen erfahren: Da ist noch viel Luft nach oben.

Das Konzept listet insgesamt 84 Maßnahmen – mit einem geschätzten Kostenaufwand von 8,8 Millionen Euro – auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt auf. Davon, so Leuschner, fielen 46 Projekte in die Zuständigkeit der Stadt, 38 in die Verantwortung des Landesbetriebs Straßenwesen. Mit Stand Oktober 2019 seien insgesamt acht Einzelvorhaben realisiert worden, zwölf weitere teilweise. Neun Maßnahmen befänden sich in der Planung. Damit, so die Vertreterin des Baudezernats, seien bislang etwa 35 Prozent umgesetzt oder in Bearbeitung.

Auf der Haben-Seite der Stadt stehen vor allem Maßnahmen am Treidelweg. Etwa die Asphaltierung im Bereich der Försterei Kahlenberg oder die der Wegeverbindung "Am Finowkanal" (Altenhofer Straße). Der Treidelweg, der für den ADFC und die Arbeitsgruppe (AG) Rad eine hohe Priorität genießt, sei "auch uns total wichtig", versicherte Leuschner für die Stadtverwaltung. Diese West-Ost-Verbindung werde bekanntlich sowohl von Alltagsradlern wie auch von Fahrradtouristen stark genutzt. Zu den jüngsten Maßnahmen gehörte die Befestigung der Rampe am Schwarzen Weg (Verbindung zwischen Zoo und Brandenburgischem Viertel) im Herbst vorigen Jahres. Geplant sei, so Silke Leuschner auf Nachfrage aus der Runde, den Weg noch zu beleuchten.

Der Landesbetrieb Straßenwesen wiederum hat unter anderem Schutzstreifen für Radfahrer angelegt, darunter in der Breiten Straße sowie der umstrittene in der Heegermühler Straße. Ferner wurde Ende vorigen Jahres an der Eberswalder Straße (zwischen Kopernikusring und Spechthausener Straße) stadteinwärts ein separater Radweg geschaffen.

Für 2020 stehen die Ertüchtigung der Brücke "Altes Heizwerk" sowie die Sanierung des Abschnitts Am Kanal/Stadtschleuse auf dem Programm der Stadt. Für beide Projekte seien Fördermittel beantragt. Es gebe "positive Signale". Der endgültige Bewilligungsbescheid werde in den nächsten Tagen bzw. Wochen erwartet. Gleiches gelte für den geplanten Bau des Fahrradparkhauses am Bahnhof. Sobald die Fördermittelzusage im Rathaus eingegangen ist, werde das Bauamt die Leistungen ausschreiben. Sodass zumindest der Baubeginn für 2020 realistisch sein sollte.

Rathaus wartet auf Fördermittel

In Bezug auf die großen ausstehenden Projekte des Landesbetriebs Straßenwesen regiert im Rathaus das Prinzip Hoffnung. Etwa für die angemahnte und angekündigte Anbindung der Knotenpunkte Boldtstraße und Kupferhammer Weg an die Heegermühler Straße. Die Stadt bemühe sich intensiv darum, mit dem Landesbetrieb einen "terminierten Aktionsplan" zu vereinbaren, um zu verlässlichen Aussagen zu kommen, so Leuschner.

Das 2015 verabschiedete Radnutzungskonzept hat einen "Zielhorizont" von 2030. Die Studie fließt mit seinen Maßnahmen auch ein in den Mobilltätsplan 2030, den Eberswalde gerade erarbeitet. Überdies hat das Parlament bereits 2019 das Budget für Geh-/Radwegsanierungen auf 400 000 Euro aufgestockt und damit verdoppelt. Christian Wapler vom ADFC schlägt ferner ein Radverkehrsforum vor.