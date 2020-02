Ricardo Steinicke

Bernau Die 2. Basketball-Bundesliga ProB biegt mit großen Schritten auf die Zielgerade, besonders der Kampf um die Play-off-Plätze ist in vollem Gange und absolut spannend. Die Nordstaffel der Liga ist so eng beieinander, dass momentan alle Teams nach Sieg oder Niederlage in der Tabelle Achterbahn fahren. Das gilt auch für den SSV Lok Bernau, der am Samstag den SC Rist Wedel empfängt (19 Uhr, Wünsch-Halle).

Seit 2004 sind die beiden Traditionsbasketballvereine in 21 Ligaspielen aufeinander getroffen, sowohl in der Regionalliga wie auch in der ProB. Zwölf Siege haben die Bernauer aus den Spielen insgesamt erkämpft. Das Hinspiel in dieser Saison haben die Gäste aus dem Nordwesten Hamburgs 67:59 gewonnen.

Wedel baut als Nachwuchsteam von Bundesligist Hamburg Towers auf die Entwicklung junger Talente. Neun der 16 Spieler sind jünger als 20 Jahre. Justus Hollatz ist mit seinen 18 Jahren bereits spielbestimmender Spieler. Rund 14 Punkte und beeindruckende 6,4 Rebounds legt der Aufbauspieler durchschnittlich in dieser Saison auf. Mit seinen 21 Jahren gehört inzwischen Doppellizenzspieler Osaro Jürgen Rich (12,2 Punkte) zu den erfahrenen Kräften bei den Ristern.

Unterstützt werden die jungen Holsteiner von einigen routinierten Akteuren. Aurimas Adomaitis ist seit vier Jahren einer der überragenden Wedeler. Der 32-jährige Litauer punktet mit über neun Punkten und sechs Rebounds pro Spiel immer noch sehr solide. Offensiv am gefährlichsten ist der amerikanische Aufbauspieler Jalen Ross (15,1 P.).

Auf Bernauer Seite hofft man unterdessen auf die Rückkehr von Konstantin Kovalev, der zuletzt wegen einer Daumenverletzung fehlte. Fraglich ist dazu noch der Einsatz von Lorenz Brenneke, der Anfang der Woche in den Profikader von Alba Berlin aufgerückt ist.

Umkämpftes Spiel erwartet

Lok-Coach René Schilling: "Das Spiel gegen Rist Wedel wird im Vergleich zu letzter Woche das Schwierigere und von großer Wichtigkeit sein. Wir können uns einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen guten Play-off-Platz in der Tabelle auf Abstand halten. Entsprechend wird es sicherlich auch ein auf beiden Seiten umkämpftes Duell. Wir wollen die guten Dinge aus dem Schwelm-Spiel fortführen. Nach wie vor arbeiten wir aber noch daran unsere Zahl an Ballverlusten zu reduzieren. Das wird gegen Wedel auf jeden Fall ganz entscheidend sein."

Das Heimspiel beginnt am am Samstag um 19 Uhr in der Erich-Wünsch-Halle (Heinersdorfer Straße 52, Bernau). Tickets sind online unter www.ssv-lok-bernau.de/tickets erhältlich.