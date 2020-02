Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Dienstagabend schwamm dank Disney-Channel "Die kleine Meerjungfrau" über den Fernsehbildschirm. Eine Liebesfilm-Variation des gleichnamigen Märchens von Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1837 als Netflix-Produktion aus dem Jahr 2018. Auch Disney selbst arbeitet gegenwärtig an einer Realverfilmung des Stoffs, der schon 1989 zum abendfüllenden Zeichentrickfilm "Arielle, die Meerjungfrau" geführt hat.

Was oft vergessen wird: Andersens Märchen basiert auf der 1811 veröffentlichten Erzählung "Undine" von Friedrich de la Motte Fouqué, geboren am 12. Februar 1777 auf der Brandenburger Dominsel. Umso schöner, dass gegenwärtig auch wieder einmal der Urstoff eine Rolle spielt – und zwar in dem deutsch-französischen Kinomärchen "Undine" von Christian Petzold, der die Wasserfrau im Berlin der Gegenwart ansiedelt und das im Februar im Rahmen der Berlinale 2020 uraufgeführt wird.

BRAWO und Fouqué-Bibliothek erinnern seit 2005 jährlich an den großen Dichter Fouqué und seinen märchenhaften Grundstein mit dem "Undine" genannten Wettbewerb für neue Märchen. Es geht nicht darum, eine weitere Meerjungfrau zu kreieren, die bereit ist, für eine menschliche Seele ihr Leben im Meer aufzugeben. Vielmehr ist alles erlaubt und erwünscht, was ein Märchen auszeichnen kann – magische Zahlen und Orte, Hexen und Zauberer, Riesen und Zwerge, Prinzessinnen und Könige...

Und weil Märchen zeitlos und sogar immaterielles Weltkulturerbe sind, die Fantasie beflügeln und sich als guter Trainer für Rechtschreibung, Grammatik und Wortgewandtheit erweisen, sind sie fester Bestandteil des Deutschunterrichtes. "Noch mehr Spaß macht es, seit es in Brandenburg den Märchen-Wettbewerb gibt", findet Deutschlehrerin Doreen Grund, die das Märchen-Thema in ihren Klassen mit viel Liebe zum Detail behandelt. Und mit dem Ziel, dass jedes Kind ein eigenes Märchen schreibt. Den Autoren steht es sodann frei, sich damit am Undine-Märchenwettbewerb zu beteiligen. Als die SchülerInnen der Klasse 3b erfahren, dass die besten Autoren jeweils mit 150 Euro belohnt werden, heißt es im Chor: "Wir machen mit!" So kann sich die Jury darauf einstellen, dass es von Pauline "Der magische Waldspaziergang", von Stellan "Ein fröhliches Mädchen probiert die Welt zu retten" und von Elin "Der Drache und die Königsfamilie" zu lesen bekommt. Und sicher noch viel mehr. Wir hoffen, es werden Hunderte neue Märchen! Denn mitmachen können alle 7- bis 25-Jährigen. Eure wunderbare Aufgabe (und Idee für die Winterferien): Schreibt ein neues Märchen, so kurz als möglich und so lang wie nötig. Erlebt dabei lustige und spannende Momente und sichert euch die Chance auf einen der insgesamt 14 Preise in vier Altersklassen (7-9, 10-12, 13-16, 17-25) – jeweils dotiert mit 150 Euro. Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der Märchen-Matinee im Brandenburger Theater am 22. März, bei der das Brandenburger Jugendtheater die ausgezeichneten Werke vorlesen wird.

Eingereicht werden können neue Märchen bis zu Fouqués Geburtstag (12. Februar) in dessen Heimatstadt in der Fouqué-Bibliothek, Altstädtischer Markt 10, oder BRAWO-Geschäftsstelle am Neustädtischen Markt 22a.