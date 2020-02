Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Dass die Villa in der Havelstraße 6a in den ersten Jahren ihres Bestehens ein gern genutztes Fotomotiv war, offenbart obige, um 1915 entstandene Aufnahme. War in den letzten beiden Wochen der Anblick aus nördlicher, dann aus nordwestlicher Richtung gewährt, nahmen die Fotografen diesmal das Revier aus nordöstlicher Richtung ins Visier, um das Ensemble Havelstraße 6a und Gottfried Krüger-Brücke zu verewigen. Sichtbar heute leider nur noch im Winter, da das Grün sonst das Meiste verbirgt. Ein Umstand, den der Erbauer der Villa wohl nicht angestrebt hatte. Entstanden um 1900 für Brennstoffhändler Herrmann Witte jun., hatte der sich sogleich einen herrlichen Garten mit Aussichtsmöglichkeit gegönnt. Der Denkmal-Tafel an der Toreinfahrt ist zu entnehmen: "Die Villa steht in einem ursprünglich parkartig gestalteten großen Garten. Eine Besonderheit in der Brandenburger Gartenkunst ist die künstliche Grotte an der Nordseite des Gartens in unmittelbarer Nachbarschaft zum öffentlichen Promenadenweg. Das Grottenbauwerk, eine Kombination aus vermauerten Muschelkalkbrocken und einem Klinkerbau, trägt einen Freisitz mit Blick auf die Havel." Der Promenadenweg indes war etwas später entstanden, nämlich in Verbindung mit dem "Spitta-Ufer". Die wohlhabende Gerber-Familie Spitta hatte den Wandel des 1920 aufgefüllten, zuvor oft überschwemmten Geländes unterstützt, sodass 1921 daraus eine schmucke Grünanlage mit breitem Uferweg, großer Rasenfläche samt monumentalem Reiterstandbild als Kriegsdenkmal, vertieft liegendem Kinderspielplatz und malerisch angeordneten Sitzplätzen wurde. Seit 1960 nennt sich’s "Heinrich-Heine-Ufer". Bindeglied gen Havelstraße ist seit fast 100 Jahren die üppig gebogene Fußgängerbrücke, die Kommerzienrat Gottfried Krüger gestiftet hat, die am 8. Januar 1922 eingeweiht werden konnte und im Volksmund "Bauchschmerzenbrücke" heißt. 2009 wurde sie grundlegend restauriert und 2013 – im Hinblick auf die BUGA 2015 – um die barrierefreie Bypass-Brücke ergänzt.