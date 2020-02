Anja Linckus

Weseram (BRAWO) Wer als Gast den Skuddenhof von Katja und Christoph Behling in der Hauptstraße 1 betritt, wird von der Hausherrin sofort freundlich in Empfang genommen und bekommt auf Wunsch auch eine ausführliche Führung über den Vierseitenhof. Seit 2009 haucht das Ehepaar dem alten Hof neues Leben ein. Nachdem die Scheune mit dem Ablammstall ein neues Dach bekommen hatte, wurde bis 2012 das Wohnhaus von Grund auf saniert. Neben drei Wohnungen entstand hier im ersten Obergeschoss eine erste Ferienwohnung. Vom Innenhof aus kommt man zu vier Ferienwohnungen im Urlauberhaus, das 2013/2014 an der Stelle eines maroden Stallgebäudes entstand und zur BUGA 2015 eingeweiht werden konnte. Alle fünf Ferienwohnungen sind vom Deutschen Tourismusverband e. V. (DTV) mit drei Sternen klassifiziert. Um den Komfort für ihre Gäste weiter zu erhöhen, hat Katja Behling, die sich außerdem mit ihrem Mann um rund 150 Skuddenschafe und deren Zucht kümmert, einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb betreibt, Hofveranstaltungen organisiert, mehrere Ehrenämter inne hat und auf Regionalmärkten mit Schafprodukten zu finden ist, beim Landkreis Potsdam Mittelmark einen Antrag zur Förderung von kleinteiligen touristischen Maßnahmen gestellt. 3000 Euro, und damit 50 Prozent Förderung bekam sie für den Einbau von Insektenschutzgittern und vier Solarrolläden in ihren Ferienwohnungen – eine Investition, die sich aus Sicht von Katja Behling im Sinne ihrer Gäste mehr als gelohnt hat. "Bei diesem sehr niederschwelligen Angebot geht es darum, die Qualität bestehender Ferienwohnungen, Ferienzimmer und Pensionen bis zu 20 Betten weiter zu verbessern. Der Landkreis stellt auch in diesem Jahr wieder 50.000 Euro dafür zur Verfügung. Beantragt werden können Fördermaßnahmen bis zu 5000 Euro für ein Jahr oder bis zu 10.000 Euro für zwei Jahre, die dann mit bis zu 50 Prozent gefördert werden", erklärte Eveline Vogel, Fachdienstleiterin für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalentwicklung des Landkreises, bei einem vor Ort Termin in dieser Woche den Werdegang. Nach der Realisierung der geförderten Maßnahme ist für die Unterkünfte ein Qualitätsnachweis in Form einer Klassifizierung nach den Vorgaben des DTV zu erbringen, was in Potsdam Mittelmark durch die Tourismusverbände Havelland und Fläming umgesetzt wird. Die Beratung zum Förderprogramm und Bearbeitung der Anträge erfolgt im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark durch die Lokale Aktionsgruppe Fläming- Havel (LAG): LAG Fläming-Havel e.V., Schlossstraße 1b, 14827 Wiesenburg/Mark, Telefon: 033849/9019 48, Mail: ktm@flaeming-havel.de:ktm@flaeming-havel.de:ktm@flaeming-havel.de)$. Die Ansprechpartnerin bei der LAG ist Uta Hohlfeld. Die Unterlagen und Bedingungen für die Antragstellung sind im Internet unter www.potsdam-mittelmark.de, Rubrik Wirtschaftsförderung abrufbar oder können bei der LAG Fläming-Havel unter ktm@flaeming-havel.de:ktm@flaeming-havel.de:ktm@flaeming-havel.de)$ angefordert werden.