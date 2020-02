Ralf Look

Strausberg/Frankfurt (Oder) (MOZ) Berlinnahe Kommunen wie Rüdersdorf und Strausberg haben sich zu Wachstumsregionen mit einem großen Potenzial entwickelt, diese Einschätzung vertritt Eberhard Tomsche von den Unternehmerverbänden Berlin-Brandenburg (UVB). Daher hat man beim gemeinsamen Neujahrsempfang von bbw, dem Bildungswerk der Wirtschaft, und dem Verband im Frankfurter Haus der Wirtschaft dieses Thema aufgegriffen. Dem Ausbau des Verkehrswegenetzes, ob auf der Straße oder auf der Schiene, müsse, "nicht nur, aber auch wegen der Tesla-Ansiedlung eine höhere Priorität von Land und Bund eingeräumt werden", forderte Rainer Schinkel, Kämmerer des Landkreises Märkisch-Oderland und verantwortlich auch für das Wirtschaftsamt, in seiner Ansprache.

Schon jetzt gebe es in Ostbrandenburg eine spürbare wirtschaftliche Belebung. Der Osten und der Südosten Brandenburgs mit dem neuen Flughafen BER, der Tesla-Ansiedlung und dem Wachstum in Berlin "wird uns die Möglichkeit geben, in den kommenden Jahren ein Hotspot der wirtschaftlichen Entwicklung zu werden", sagt Rainer Schinkel. Es sei vor zehn Jahren kaum vorstellbar gewesen, dass auch in Ostbrandenburg einmal die Gewerbeflächen knapp werden. Die Entwicklung in Berlin wirke ins Land hinein. Daher, sagt der Kämmerer: "Wir brauchen neue Gewerbeflächen".

Viele Unternehmen im Landkreis Märkisch-Oderland seien bereits erfolgreich tätig. Betriebe wie Cemex oder Clinton seien sicher allgemein bekannt. "Wir beherbergen aber auch Unternehmen wie Colorpack, Ardagh Glass, Berolina Spritztechnik, UGT, MP GmbH oder Römmler Kunststofftechnik, alles klassische Mittelständler, die bei bestimmten Produkten auf dem Weltmarkt mitmischen und sozusagen als unerkannte Champions in Brandenburg bezeichnet werden können. Sie und viele andere sind das Rückgrat der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis", referierte Rainer Schinkel.

Die geplante Tesla-Fabrik bei Grünheide beherrschte an diesem Abend viele Gespräche. Damit habe "Brandenburg eines der größten Investitionsprojekte der vergangenen Jahre ins Land geholt", sagte UVB-Geschäftsführer Eberhard Tomsche. Das neue Werk bedeute "nicht nur viele tausend neue Arbeitsplätze, sondern auch viel positives Renommee für Brandenburg als Industriestandort". Hier habe die Landesregierung "eine sehr gute Arbeit geleistet".

Diesen Gedanken griff Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke auf: Für das Werk und die Mitarbeiter benötige man in der Region auch eine entsprechende Infrastruktur.