MOZ

Moskau (MOZ) Russland lässt den deutschen Rettungsflug aus Wuhan nicht zwischenlanden. Das berichtet die BILD-Zeitung.

Am Freitagmittag ist ein Airbus A310 der deutschen Luftwaffe gestartet, um die betroffenen Deutschen aus Wuhan zu evakuieren. Die Maschine landete gegen 22 Uhr, nahm nach Informationen der BILD-Zeitung 144 Menschen, darunter 108 deutsche, 34 chinesische, einen bulgarischen und einen US-amerikanischen Staatsbürger auf.

Während der Flieger in Wuhan stand, sei die Meldung gekommen, Russland verweigere dem deutschen Flugzeug die Zwischenlandung in Moskau.

Um zurück nach Deutschland zu kommen, sei eine Landung in Moskau nötig gewesen. Hier sollte der Airbus aufgetankt werden und eine neue Piloten-Crew die Maschine übernehmen. Gegenüber der BILD sagte Oberst Daniel Draken, Kommandeur der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums: „Russland hat uns zwar den Überflug genehmigt. Aber eine Landung an den Moskauer Flughäfen wurde mit Verweis auf mangelnde Kapazitäten am Boden verweigert.“

Der Airbus A310 soll demnach nun am frühen Mittag in Helsinki landen, am Nachmittag werde die Maschine dann in Frankfurt erwartet.