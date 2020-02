DPA

Leipzig (dpa) Markus Krösche will von Diskussionen über die fehlende Erfahrung von RB Leipzig im Kampf um die Meisterschaft nichts wissen.

"Solche Kommentare interessieren uns nicht", sagte der Manager des Fußball-Bundesligisten den Online-Portalen "spox.com" und "goal.com" vor dem heutigen Topspiel (18.30 Uhr/Sky) gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach.

Krösche bekräftigte: "Wir konzentrieren uns auf uns und wollen weiter so Fußball spielen wie in den letzten Wochen und Monaten." Der 39-Jährige, der im vergangenen Sommer zusammen mit Trainer Julian Nagelsmann (32) bei den Leipzigern angefangen hatte, will auch keine Worte mehr über den Ärger wegen des Friseur-Besuchs vor der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt verlieren: "Es ist alles von allen dazu gesagt. Die Jungs haben es eingesehen und wieder gut trainiert."