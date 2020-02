BRAWO

Brandenburg an der Havel Seit Rockhaus 1983 mit ihrem ersten Album die Charts stürmten und 1988 den Meilenstein I.L.D. rausbrachten, sind sie aus der deutschen Rockmusiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Acht Alben, davon mehrere Best of und zwei DVDs sind bis jetzt veröffentlicht. Mit einer Unterbrechung von fast zehn Jahren, in der schon fast das Aus der Band drohte, brachte Tobias Künzel von "Die Prinzen" 2009 die Band wieder zusammen, in dem sie als Support spielten. Der damals verloren gegangene Funke war vom ersten Ton an wieder da und es folgten die Alben Positiv, Treibstoff und Therapie. Der Film-/Musikproduzent Rainer Oleak hob die Band auf eine neue Stufe und setzte damit Energie frei, die man buchstäblich spüren kann. Live beweisen sie immer wieder, dass sie zu einer der besten Rockbands Deutschlands gehören, was auch auf ihrer letzten DVD "Live in Berlin" zu sehen und zu hören ist. Seit dem tragischen Tod ihres 5´ten Bandmitglieds Carsten "Beathoven" Mohren (Keyboards) haben sie beschlossen, zu Viert weiterzumachen und so wird man auch in Zukunft noch viel von Rockhaus hören und sehen – als nächstes etwa am Freitag, 7. Februar, ab 19.30 Uhr im Restaurant "Werft". Karten sind im Ververkauf für 26 Euro, etwa unter www.reservix.de, oder für 32 Euro an der Abendkasse zu haben.