BRAWO

Mittelmark Für Unternehmen aus Potsdam-Mittelmark, die im familienfreundlichen Umgang mit ihren Mitarbeitern bereit sind, neue innovative Wege zu gehen, lobt der Landkreis Potsdam-Mittelmark erneut den Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM" aus. Die Bewerbungsfrist neigt sich dem Ende zu, noch bis zum 29. Februar können sich Unternehmen beim Landkreis Potsdam-Mittelmark für die beliebte Auszeichnung bewerben. Für Fragen, Nominierungen und Vorschläge steht die Koordinierungsstelle des Unternehmerpreises zur Verfügung. Diese kann unter der E-Mail-Adresse unternehmerpreis@potsdam-mittelmark.de kontaktiert werden. Sie unterstützt die Bewerber auch gern beim Ausfüllen der Bewerberbögen.

Die Gewinnung und Sicherung guter Arbeitskräfte ist heutzutage eines der zentralen Themen für die Unternehmen im Landkreis. Die Personalverantwortlichen und die Unternehmer selbst entwickeln immer wieder neue Maßnahmen, um auf dem Arbeitsmarkt eine gute Position einzunehmen. Längst geht es dabei nicht mehr ausschließlich um die Gehaltsfrage oder die berufliche Karriere im Unternehmen. Gute Chancen haben Arbeitgeber, bei denen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie engagiert unterstützt und gefördert wird und das sowohl mit Blick auf junge Familien als auch auf Mitarbeiter, die Angehörige pflegen und betreuen. Zu einem wichtigen Auswahlkriterium gehören auch betriebliche Angebote der Gesundheitsvorsorge und teambildende Maßnahmen.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark lobt seit dem Jahr 2013 unter der Schirmherrschaft des Landrates, Wolfgang Blasig, jährlich den Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM" aus. Interessante Maßnahmen bisheriger Preisträger sind u. a. sportliche und physiotherapeutische Angebote, individuelle Arbeitszeitmodelle, die Schaffung beruflicher Perspektiven sowie die Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Und alles beginnt mit regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, denn zufriedene und wertgeschätzte Mitarbeiter sind motivierte Mitarbeiter und damit der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.

Erneut wird es 3 erste Plätze geben, die Aufteilung erfolgt nach Unternehmensgröße. So erhalten auch Kleinstunternehmen mit ihren Maßnahmen eine faire Chance im Wettbewerb.

Als Preisträger werden Sie mit einer einjährigen Werbekampagne vom Landkreis unterstützt. Neben der Auszeichnung mit einer Urkunde und einem Pokal erhalten die Unternehmen einen Imagefilm, in dem die Führungskräfte und die Mitarbeiter die Hauptdarsteller sind. Und die Unternehmen bekommen Aufkleber, die sie bei ihren Kunden als Preisträger des Familienfreundlichkeitspreises kennzeichnen.

Bei Stellengesuchen in der Bundesagentur für Arbeit und im Ausbildungsführer PM wird das Unter-nehmen mit dem Logo des Familienfreundlichkeitspreises für alle Bewerber sichtbar gemacht.

Und last but not least werden die familienfreundlichen Unternehmen in den regelmäßig im Landkreis PM stattfindenden Treffpunkten Wirtschaft PM, den Arbeitskreisen Schule & Wirtschaft PM sowie auf Ausbildungsmessen beworben.

Die Bewerbungsbögen sind im Internet unter www.familienfreundlich-pm.de zu finden. Verliehen wird der Preis am 14. Mai in der Heimvolkhochschule am Seddiner See.