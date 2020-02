Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Sommer 2019 feierte die Mietergemeinschaft der Sankt-Annen-Galerie mit Tausenden BesucherInnen ihren 10. Geburtstag und befindet sich seitdem im offensichtlichen Wandel. Geschäfte und Mieter verändern sich, "was bei manchen Kunden anscheinend Angst verbreitet. Dabei sind Änderungen nichts Schlechtes und manchmal dem Zeitgeist geschuldet. Außerdem sind in Shoppingcentern 10-Jahres-Mietverträge die Regel und Wechsel danach nie auszuschließen", schildert Centermanagerin Katja Mehlhase, die seit 2012 zur Galeriefamilie gehört. Insofern weiß sie auch: "Klar, nach zehn Jahren Konstanz wirken Veränderungen befremdlich, aber ein wenig hatte sich bei den 50 Geschäften ja auch zurückliegend getan." So verließen Subway und Yves Rocher vorzeitig das Center, wofür Juwelier Christ kam. Aus Chelsea wurde Camp David und aus dem Schuhladen im Obergeschoss "Herzog & Bräuer". Seit September 2019 scheint Wandel der Alltag. "Aber nur vorübergehend", versichert Mehlhase. Jeans Fritz ist auf die Esprit-Fläche umgezogen, damit Deichmann sich vorn samt Schaufensterfront um 300 qm erweitern kann. Das einstige Jeans-Hinterland nutzt REWE für die Markt-Vergrößerung, "womit ein tolles neues Konzept einhergeht", verrät die Centermanagerin. Der Umbau erfolgt ab April. Neben REWE siedelt sich derweilen in der einstigen Dahlback-Filiale das Taschen-Paradies an, auf dessen bisherigen Standort sich die MBS zeitnah ausdehnen wird. Wo einst Friseurbedarf zu haben war, ist seit dem 18. Januar der neue mobilcom-debitel-Shop zu finden, dessen Altfläche ein Vergrößern des Telekom-Shops ermöglicht. Wie Cosmo hat auch Camp David die Galerie verlassen, was Dessous-Spezialist Hunkemöller den Einzug ermöglichte – die Geschäftseröffnung wurde am 31. Januar gefeiert. Ebenfalls noch im ersten Quartal steht die Eröffnung von Optiker "eyes + more" an, wofür die Flächen von TeeGschwendner und dem Tabak-Zeitungs-Laden zusammengelegt werden. Letzterer hat ein neues Zuhause neben der Touristeninformation gefunden. Für die frei gewordene Fläche der MAZ-Ticketeria ist man laut Mehlhase ebenso mit interessierten Nachmietern in Verhandlungen wie für ehemals Cut & Colors. "Damit genug der Änderungen, die aber für Beständigkeit in den nächsten Jahren sorgen", ist Katja Mehlhase überzeugt. Vom Fortschritt des Wandels könne sich beim nächsten Besuch der Sankt-Annen-Galerie überzeugt werden – gern auch zu den geplanten Aktionen zum Valentinstag und Osterfest. Auch reifen die Pläne für den 11. Galerie-Geburtstag, der am 28./29. August gefeiert wird und bei dem der Star-Reigen der letzten Jahre seine Fortsetzung finden soll. Wahre Magneten waren dabei, wie Sarah & Pietro, Jürgen Drews, Michael Wendler, Ross Antony oder zuletzt Kay One und Newcomerin LEA. Doch auch an Tagen ohne Stars bleibt die Galerie ein Massenphänomen – mit täglich bis zu 15.000 Besuchern.)