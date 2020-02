Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Wer in den bevorstehenden Winterferien nicht in den Winterurlaub fährt oder noch nichts vorhat, muss sich trotzdem nicht langweilen: Die Mitarbeiter vieler Brandenburger Freizeiteinrichtungen haben sich wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm für die Ferien vom 3. bis 8. Februar einfallen lassen.

Los geht der Spaß etwa im Naturschutzzentrum Krugpark, wo am Montag, 3. Februar, von 9.30 bis 12.30 Uhr wieder die beliebte Waldolympiade stattfindet. Wer sich dafür interessiert, wie unsere Vorfahren gelebt haben, wie sie Feuer machten oder auf Nahrungs- und Spurensuche gingen, ist hier genau richtig. Ein Highlight ist zudem die diesjährige Ökofilmtour mit vielen interessanten, spannenden und lehrreichen Filmen. Gezeigt wird etwa "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" am Dienstag, 4. Februar, um 15 Uhr oder "Die Welt der Hörnchen" am Donnerstag, 6. Februar, ebenfalls um 15 Uhr.

Im Mittelpunkt des Ferienprogramms der Bibliotheken am Altstädtischen Markt 10 und in der Walther-Ausländer-Straße 1 stehen Märchen, Rätsel und Spiele rund um die kalte Jahreszeit. So kann zum Beispiel Fräulein Brehm gelauscht werden, die am Mittwoch, 5. Februar, ab 10 Uhr in der Kinderbibliothek am Altstädtischen Markt Interessantes über das Leben vom "Canis lupus" - besser bekannt als Wolf - berichtet. Hierfür ist eine Anmeldung unter 03381 /702458 erforderlich. Der Eintritt ist frei.

"Magische Winterbilder" können, ob nun winterlich oder nicht, zudem am Montag und Dienstag, 3. und 4. Februar, von 14 bis 16 Uhr in der Galerie "Sonnensegel" am Gotthardtkirchplatz 4-5 gemalt werden.

Nicht weniger kreativ geht es im Café Contact, Domlinden 23, zu: Hier steht am Montag, 3. Februar, um 17 Uhr gemeinsames Kochen auf dem Programm. Zudem bietet sich am Donnerstag, 5. Februar, die Chance gemeinsam nach Potsdam zu fahren, um den Landtag zu besuchen und im Anschluss Schlittschuhlaufen zu gehen. Wer mit möchte, meldet sich schnell unter 03381/224230 an.

Das Stadtmuseum in der Ritterstraße 96 lädt am Dienstag, 4. Februar, von 10 bis 11 Uhr zu einer spannenden Tour durch die Brandenburger Altstadt. Entdecker treffen dabei auf hohe Türme und "balancieren" auf der Stadtmauer. Bei einer Führung durch die Spielzeugausstellung "Der Kletteraffe TOM" können dann wilde und zahme Tiere, Soldatenfiguren, Indianer und bewaffnete Ritter, Figuren aus Blech, Raketen und viele Autos bestaunt werden. Wer an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, meldet sich unter 03381/584501 oder museum@stadt-brandenburg.de an.

Wer hingegen Spaß am Schreiben hat und sich mit Gleichgesinnten über seine Texte austauschen möchte, ist beim Schreibclub der Volkshochschule, Wredowplatz 1, genau richtig. Er findet am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. Februar, jeweils von 10-13 Uhr statt. An den anderen Ferientagen wird zudem diskutiert, gebastelt, genäht und fotografiert.

Klamotten ohne viel Aufwand "aufpeppen" ist am Mittwoch, 5. Februar, ab 14 Uhr zudem im Freizeitzentrum KIS, Magdeburger Landstraße 124, beim "Batic Style" möglich. Kreativität ist jedoch über die gesamte Ferienwoche beim Basteln, Filzen oder Malen gefragt.

Wer hingegen Lust auf einen Ausflug in den Magdeburger Zoo hat, ist am Dienstag, 4. Februar, im Kinder- und Jugendfreizeitclub KiJu, Willibald-Alexis-Straße 28, richtig. Wer mitkommen möchte, braucht eine Teilnahmeerlaubnis seiner Eltern und meldet sich unter 03381 730382 an.

Zu einer festen Institution in den Winterferien haben sich in den vergangenen Jahren zudem die LEGO-Tage beim CVJM Brandenburg im Wichernhaus, Hauptstraße 66, entwickelt. Aus 300.000 LEGO-Steinen wird von Dienstag bis Donnerstag, 4.-6. Februar, eine bunte Stadt mit Häusern, Gärten, Flughafen, Eisenbahn, Fahrzeugen, Fußballstadion usw. entstehen. Das Ergebnis wird dann am letzten Tag präsentiert. Wer noch teilnehmen möchte, meldet sich unter post@cvjm-brandenburg.de.

Eine detaillierte Übersicht über alle Veranstaltungen ist unter www.stadt-brandenburg.de/ferienkalender zu finden.