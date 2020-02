BRAWO

Brück Der Tourismusverein Zauche-Fläming e.V. veranstaltet in Kooperation mit der Stadt und dem Amt Brück am Sonnabend, 25. April, von 14.00 bis 17.00 Uhr das 7. Frühlingsfest in Brück. Nach einem erfolgreichen Fest anlässlich der 800-Jahr-Feier in Golzow 2019 kehrt das Frühlingsfest in diesem Jahr in dem Brücker Amtspark zurück. Zum einen soll es wieder Marktstände zur Präsentation der regionalen Vereine, Gruppen und Organisationen geben, zum anderen auch ein Bühnenprogramm für Jung und Alt. Ob Tanzaufführung, Gesangsdarbietung, Karateshow oder Buchvorstellung – den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt. Gleichzeitig können sich so Vereine präsentieren und ihre Arbeit vorstellen und möglichen Nachwuchs begeistern. Ebenso soll der frühlingshafte Markt von Anbietern regionaler Produkte, regionalem Handwerk, Künstlern und Floristen bereichert werden. Für eine Teilnahme kann das Antwortformular unter https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/news/5/4/4/5/7/3/anmeldung_fruehlingsfest_25.april_2020.pdf abgerufen werden. Anmeldungen werden sehr gern bis zum 22 März entgegengenommen.