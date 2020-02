BRAWO

Brandenburg an der Havel Im Rahmen der diesjährigen Frauenwoche, die vom 5.-31. März stattfindet, ist der Verein Die Altstädter e.V. mit dem Frauenkleidermarkt-XXL wieder im Rolandsaal zu Gast. Ob Kleider, Accessoires, Schuhe oder Modeschmuck: beim großen Frauenkleidermarkt ist all das aus zweiter Hand zu finden – natürlich gut erhalten und mitunter als echtes Schnäppchen. Dazu ist mit Sekt, Kaffee und Kuchen dafür gesorgt, dass die Shopping-Kraft nicht ausgeht. Auch Männer sind selbstverständlich willkommen. Wer mit einem eigenen Stand bei sein will, meldet sich unter frauenkleidermarkt@diealtstaedter.de an. Der ist Eintritt frei.