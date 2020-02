Simone Weber

Rathenow Insgesamt 283 Musikschüler stellten sich kürzlich in zehn verschiedenen Kategorien dem fachkundigen Urteil der Juroren aus mehreren Bundesländern. Zum 13. Mal richtete Rathenow unter Vorsitz der Bereichsleiterin der Kreismusikschule für das Westhavelland, Anke Heinsdorff, den Regionalwettbewerb Brandenburg West zum Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Unterstützt wurde der Wettbewerb wieder durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam.

Aus dem Osthavelland nahmen 38 Schüler der Musik und Kunstschule Havelland, sowie ein weiterer osthavelländischer Musikschüler teil. Besonders stark vertreten waren die Kategorien Klavier und Bläser-Ensemble. So gehört zu den 13 Schülern der Musik- und Kunstschule Havelland aus dem Osthavelland, die den Landkreis zum Landeswettbewerb im März in Cottbus vertreten auch die Pianistin Stella Pulsack. Ebenfalls erfolgreich, aber zu jung für den Landeswettbewerb, waren die Pianisten Lotte Liesbeth Schulze und Shirin Müller. Unter den Teilnehmern der Bläser-Ensemble vertreten Katharina Hagitte (Waldhorn) sowie Konrad Müller (Trompete), Schüler in Privatunterricht, das Havelland in Cottbus.

Die Wettbewerbs erfahrenen Valentin Fischer (Trompete), Ludwig Seyfarth (Waldhorn) und Jannik Schmidt (Tuba) waren im Blechbläser-Quintett mit ihren Potsdamer Mitschülern, als einzige havelländische Teilnehmer von der Höchstpunktzahl 25 freudig überrascht. "Wir gehen, zusammen mit Bjarne Drechsler und Dustin Brunsch auf das Bach-Musik-Gymnasium in Potsdam", erzählt Jannik, der die Idee zur ersten gemeinsamen Wettbewerbsteilnahme hatte. "Es war die letzte Möglichkeit bei Jugend musiziert für uns, bevor wir mit dem Abi genug anderes zu tun haben." Das Quintett erhielt durch die Erste Beigeordnete Elke Nermerich den Sonderpreis des Landrats des Landkreises Havelland.

Zum Landeswettbewerb fahren ebenfalls Vanessa Palm (Harfe), die Sängerinnen Clara Dittel und Martina Freisinger, die den Sonderpreis des Fördervereins der Musikschule Rathenow erhielt, das Streicher-Ensemble Tabea Scholz (Voline) und Jonas Scholz (Kontrabass) sowie Jana Hegert (Blockflöte) und Norbert Wahnsiedler (Klavier) in der Kategorie Neue Musik.

"Die Schüler haben durchgängig auf hohem Niveau vorgespielt", sagte Jury-Mitglied Christoph Lipke, Leiter des Jugendblasorchesters Falkensee der Kreismusikschule. "Es ist auch spannend, die Entwicklung einzelner Schüler über die Jahre zu sehen." Am Samstagabend spielte zur Übergabe der Urkunden im Theatersaal des Kulturzentrums das Jugendblasorchester der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark unter Leitung von Martin Aust unter anderem Filmmusik und unterhielt die Zuhörer mit ihrem Spiel. Übrigens, fünf Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland nehmen am Regionalwettbewerb Süd und Nord/Ost sowie in in Berlin teil.

Alle Ergebnisse und weitere Infos auf www.jumu-bb.de.