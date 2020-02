Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Seit Jahren wird um eine bessere Lenkung der Besucherströme zur Gedenkstätte Sachsenhausen gestritten. Sollte der Prozess durch eine Landesbehörde moderiert werden?

Seit mehreren Jahren wird in Oranienburg über eine bessere Lenkung der Besucherströme zur Gedenkstätte Sachsenhausen debattiert und zum Teil heftig gestritten. Mehr als 700 000 Menschen aus aller Welt suchen die Gedenkstätte als authentischen Geschichtsort jährlich auf. Das ist ein gutes Zeichen gegen Geschichtsvergessenheit.

Auch die Anwohnerinitiative "Gedenkstätte Sachsenhausen - Gedenken im Einklang mit dem Leben" hat nichts gegen das große Besucherinteresse auf dem früheren KZ-Gelände. "Allerdings", so betont ihr Sprecher Christian Wollank, "dürfen die Bedürfnisse der Anwohner nicht unter den Tisch fallen." Für Wollank sind die Reisebusse das zentrale Problem. "Die müssen aus dem Wohngebiet ferngehalten werden", sagt er.

Verweis auf Koalitionsvertrag

Mehrere Alternativparkplätze für diese Busse seien im Gespräch. Doch in der Sache bewege sich seit Langem nichts, bedauert Wollank und erinnert an den Koalitionsvertrag. "Da steht doch klar drin, dass das Land die betroffenen Kommunen bei der Herausforderung wachsender Besucherzahlen unterstützen will", sagt Christian Wollank. Mit einer Idee, die ursprünglich von der Gedenkstätte selbst vorgeschlagen wurde, kann die Anwohnerinitiative sich aber offenbar anfreunden. Das ist eine Wendeschleife für Shuttle- und Linienbusse an der Einmündung Straße der Nationen, Straße der Einheit. Das würde zumindest diesen Busverkehr aus dem Wohngebiet an der Gedenkstätte heraushalten.

Doch wohin mit den Reisebussen? Vorschläge der Stadt, dazu das Gelände nördlich des jetzigen Busparkplatzes zu nutzen, stießen auf Vorbehalte. Vor allem die dafür vorgeschlagene neue Zuwegung von der Carl-Gustav-Hempel-Straße aus, tangiere Gedenkstättengelände und sei deshalb nicht umsetzbar, hieß es. Einen anderen, von der Stadt vorgeschlagenen Standort, unterstützt die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt. Dabei handelt es sich um einen herzurichtenden Platz östlich des "Grünen Ungeheuers" neben dem Gedenkstättengelände. Eine Zufahrt wäre von der Carl-Gustav-Hempel-Straße, Höhe Wasserwerk, aus zu errichten. Sie wolle die berechtigten Interessen der Anwohner gegenüber der Stiftung und dem Kulturministerium vertreten, so Nicole Walter-Mundt.

Ihr Oranienburger Landtagskollege Heiner Klemp (Grüne) will zunächst das Gespräch mit Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) suchen. "Wenn die Stadt den Prozess des Moderierens in der strittigen Frage der Besucherlenkung nicht mehr selbst in die Hand nehmen will, dann macht es Sinn, wenn das Land da einsteigt", sagt Klemp. Er sieht sich und seine Kollegen aus der Koalition in der Pflicht, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten, damit es bald zu einer verträglichen Lösung in der strittigen Angelegenheit kommt.

Björn Lüttmann (SPD), der sich in Kürze mit der Anwohnerinitiative trifft und auch mit dem Bürgermeister sprechen wird, will Brandenburgs neue Kulturministerin Manja Schüle (SPD) in die Gedenkstätte Sachsenhausen einladen, um ihr die strittige Problematik vor Ort zu erläutern. "Eine koordinierende Rolle des Landes kann ich mir gut vorstellen, um das Problem in absehbarer Zeit möglichst einvernehmlich zu lösen", so Lüttmann.

"Wir werden in Kürze ein Architektenbüro mit einer Aktualisierung der Zielplanung der Gedenkstätte Sachsenhausen beauftragen", sagt Stiftungsdirektor und Gedenkstättenleiter Dr. Axel Drecoll. Ein wesentliches Element sei dabei der Bau eines neuen Besucherzentrums, das wegen der stark gestiegenen Besucherzahlen dringend erforderlich sei. Das Besucherzentrum und die Frage der Verkehrsführung stünden allerdings in einem unmittelbaren Zusammenhang, betont Drecoll. "Deshalb haben wir uns mit der Stadt verständigt, dass das Architektenbüro auch die Frage der Verkehrsführung untersucht und entsprechende Vorschläge erarbeitet", sagt Drecoll. Bei diesem Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen werde, "ist jede Unterstützung auf landespolitischer Ebene sehr willkommen", unterstreicht der Stiftungsdirektor.