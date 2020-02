BRAWO

Brandenburg Die Akademie 2. Lebenshälfte konnte den Trainer Frank Giese für Linedance-Kurse gewinnen. Der Linedance ist ein US amerikanischer Tanz der ländlichen Gebiete, der in Gruppen zur Country-Musik getanzt wird. Die Bewegungen des Linedance halten den Körper fit und bringen Herz und Kreislauf in Schwung. Durch die Notwendigkeit, sich die Schrittfolgen, Figuren und Bewegungen zu merken, die in der Gruppe synchron getanzt werden, wird auch die Merkfähigkeit und Beweglichkeit des Hirns trainiert. Linedance bringt Freude und bietet rundum eine Möglichkeit, körperlich und geistig fit zu bleiben. Das Erlernen des Linedance ist in jedem Alter möglich.

Der Kurs findet vom 3. Februar bis 23. März 2020, montags von 16- 17.30 Uhr statt. Anmeldungen sind bei Solveigh Calderin unbedingt erforderlich: Tel.: 03381/41 00 88, mobil: 0160-96 97 98 49, E-Mail: aka-brandenburg@lebenshaelfte.de.