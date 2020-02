MOZ

Neuruppin Der Kreisseniorenbeirat kam jüngst zu seiner ersten Sitzung zusammen. Das Treffen fand in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin statt, da die medizinische Versorgung im Landkreis ein Arbeitsschwerpunkt des Beirats für 2020 sein wird. Von der Klinikleitung ließ sich das Gremium über aktuelle Themen informieren, etwa über die Bedeutung der Kliniken als Schwerpunktversorger und als Hochschulklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) sowie die weitere Entwicklung der Kliniken. Es wurden etliche Fragen gestellt, beispielsweise zu Aufgaben und Funktionen eines Krankenhauses mit Schwerpunktversorgung, zur Zahl der Mitarbeiter, ebenso Fragen zu den einzelnen Fachdisziplinen, zu Arbeitsabläufen und zur Finanzierung.

Die Ruppiner Kliniken mit dem ersten interdisziplinären Tumorzentrum in Brandenburg beschäftigen mehr als 2 400 Mitarbeiter und versorgen jährlich rund 26 000 Patienten, verteilt auf 21 Fachdisziplinen. Die Vorsitzende des Gremiums und Kreisseniorenbeauftragte Sigrid Schumacher unterstrich nach dem Treffen die wichtige Bedeutung der Kliniken gerade für Senioren im ländlichen Raum. "Krankenhäuser sind ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsfürsorge und staatlichen Daseinsvorsorge. Besonders in einem Flächenlandkreis wie Ostprignitz-Ruppin ist es wichtig, dass medizinische Einrichtungen wie die Kliniken für Senioren erreichbar sind", sagte Schumacher.

Die Entscheidung des Landkreises, die Ausbildung von Ärzten und Pflegekräften selbst in kommunaler Trägerschaft zu übernehmen, sei richtig und verdiene die volle Unterstützung der Politik, sagte sie. Zugleich zollte sie den Mitarbeitern der Kliniken Respekt und Anerkennung. "Es ist unvorstellbar, was diese Menschen für andere Menschen, denen es nicht so gut geht, tagtäglich leisten", stellte Schumacher fest. Kreisseniorenbeirat und Klinikleitung wollen den Kontakt weiter fortführen und den Informationsaustausch voranbringen. "Es ist uns wichtig, dass Senioren besser über die Angebote und Leistungen der Kliniken informiert werden. Davon profitieren alle", erklärte Schumacher.