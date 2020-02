Modellbau-Börse in Neustadt/Dosse

Manuela Bohm

Neustadt/Dosse (MOZ) Freunde von Modellbahnen oder Modellautos fiebern sicher Terminen im Jahreskalender entgegen. Im Februar steht nun die Modellbahn- und Modellautobörse in Neustadt/Dosse auf dem Plan. Am Sonntag, 16. Februar öffnet die Börse in der Gaststätte Olaf’s Werkstatt, Robert-Koch-Straße 47.

"Vielleicht ist etwas doppelt oder es fehlt noch etwas für die Sammlung? Was liegt näher, als bei den Freunden der Modelleisenbahn vorbei zu schauen, um etwas fürs Hobby zu tauschen, kaufen oder zu verkaufen", laden die Veranstalter, die Eisenbahnfreunde Neustadt, ein.

Es werden gebrauchte Modellautos, Modelleisenbahnen und Zubehör aller Spurweiten und alles, was damit zu tun hat, zum Kauf oder Tausch angeboten.

Mehr Infos per E-Mail an boerse-opr@web.de.