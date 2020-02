Kleiner Ausschnitt: An den Packstationen für den Versand herrschte am Mittwoch noch Ruhe. Weitere Arbeitsplätze gibt es auch eine Etage höher. 22 Kilometer Fließbänder verbinden das ganze System. © Foto: Oliver Voigt

Kolbitzow Als im Herbst vergangenen Jahres vom Amt Gartz eine Busfahrt zum Logistik-Zentrum von Amazon in die Nachbargemeinde Kolbitzow organisiert wurde, waren die verfügbaren Plätze ganz schnell weg. Die große Nachfrage hatte gleich drei weitere Touren im Januar auf den Plan gerufen.

Auch am Mittwoch startete eine 25-köpfige Gruppe am Morgen bequem am Gartzer Markt mit dem Busshuttle. Viele Teilnehmer sind schon unzählige Male auf dem Weg nach Stettin an dem riesigen dreigeschossigen Betonklotz vorbeigefahren. In großen Lettern ist Amazon auf dem Dach zu lesen.

Nach einer kurzen Einweisung geht es dann für die Besucher in die Lagerhalle. Die Führung beschränkt sich auf einen Bereich im Erdgeschoss. Bei über 160 000 Quadratmetern Nutzfläche kann auch nur ein Ausschnitt gezeigt werden. Alles andere ließe sich zeitlich gar nicht umsetzen. Vorbei geht es an Fließbändern und Packstationen zu den großen "Käfigen". Ein beeindruckendes Hin und Her, wenn die Transportroboter wie von Geisterhand gesteuert mit Warenpaletten gezielt zu den Stationen fahren, wo Mitarbeiter die Zusammenstellung von Kundenbestellungen bearbeiten.

Mehr als 3200 Roboter unterstützen allein am Standort in Kolbitzow die Arbeiter. Natürlich gab es auch die ein oder andere Frage an die Amazon-Angestellten. So interessierte die Besucher brennend, was denn ein Lagerarbeiter im Schnitt so verdiene. 20 Zloty, also umgerechnet etwa 5 Euro brutto pro Stunde. Hinzu kommen aber auch noch diverse Vergünstigungen, Mittagessen in der Kantine koste 25 Cent, kostenloser Bustransfer erfolge auf den Werkslinien. Und es werde in die Vorsorge und Ausbildung investiert. Gearbeitet wird im Zwei-Schicht-System. 3000 Mitarbeiter gibt es im Regelfall, zu Spitzenzeiten wie dem Weihnachtsgeschäft schnellt die Zahl bis auf 5000 hoch.

Für die Region um Kolbitzow hat sich mit der Ansiedlung des Internetriesen einiges geändert. Die Planung für den Aus- und Neubau der Autobahn machte weiteren Industriezweigen das Industriegebiet schmackhaft. Aktuell entsteht dort auch ein Werk zur Fertigung von Gabelstaplern. Das hat natürlich auch Auswirkungen für die Bevölkerung. Erst im letzten Jahr wurde nach 18-monatiger Bauzeit das neue Gemeindezentrum eröffnet. Auch dieses nahmen die Gartzer in Augenschein und wollen künftig auch die dort vorhandenen Möglichkeiten nutzen.

