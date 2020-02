Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) In den sozialen Medien verbreitete sich aktuell die Falschmeldung, dass jeder Empfänger von Kindergeld auch einen Anspruch auf Kinderzuschlag in Höhe von 184 Euro habe.

Die starre obere Einkommensgrenze wurde zum Jahresbeginn zwar aufgehoben. "Aber wenn Eltern mehr verdienen, verringert sich der Zuschlag individuell", teilt die Familienkasse mit. In letzter Zeit sind bei ihr verstärkt Kindergeld-Anträge über kommerzielle Internetanbieter eingegangen. Gegen Entgelt bieten diese die Abwicklung von Kindergeldanträgen an. Die Familienkasse distanziert sich von den Anbietern. Der Antrag auf Kindergeld sollte direkt bei der Familienkasse gestellt werden. Alle Informationen, Antragsformulare und Nachweisvordrucke seien kostenlos verfügbar, so Karsten Bunk, der Leiter der Familienkasse.

Sie ist über www.familienkasse.de und Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter der Service-Rufnummer 0800 4 5555 30 gebührenfrei erreichbar.