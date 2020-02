Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Der Busverkehr in die sogenannten Sackgassendörfer solle weiter ausgedünnt werden. "Und die frei werdenden Kapazitäten möchte man ... im berlinnahen Raum einsetzen". Dieses Szenario beschreibt der Vorsitzende des Amtsausschusses Lebus und Bürgermeister von Reitwein, Detlef Schieberle, in seiner "Petition zur Situation im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Märkisch-Oderland".

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag, Golzows Bürgermeister Frank Schütz, hat die Petition in dieser Woche an die Vorsitzende des Kreistages, Bettina Fortunato (Die Linke) übergeben. Hinweise auf das geplante Szenario habe er aus Kreisen der mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH erhalten, sagt Schieberle auf Nachfrage. Er macht in seiner Petition auf die fatalen Folgen für den ländlichen Raum aufmerksam: Der Versorgung im ländlichen Raum würde "ein Schlag versetzt". Zumal die betroffenen Dörfer, in denen es meist weder einen Arzt noch Schulen, Kitas und Verkaufseinrichtungen gibt, besonders auf die Busverbindungen angewiesen seien.

Reitweins Bürgermeister bittet den Kreistag, den Landrat zu beauftragen, "eine solche Entwicklung zu stoppen". Viele Gemeinden, die "gerade einen kleinen Aufschwung erleben", würden sonst wieder zurück geworfen, meint Detlef Schieberle. Er verweist auf die touristischen Angebote in "Sackgassendörfern" wie Reitwein oder Mallnow. Und auf Ansiedlungen, wie das Wohnprojekt der Wichern-Diakonie in seinem Dorf, die ohne Busanbindungen zum Scheitern verurteilt sein könnten.

Auf Nachfrage im Wirtschaftsamt des Landkreises hieß es dazu: Anträge der mobus, die den Linienbusverkehr in den Altkreisen Seelow und Strausberg im Auftrag des Landkreises sichert, gebe es aktuell nicht. Die Weichen für den ÖPNV seien eben erst neu gestellt worden – mit dem neuen, bis Ende 2024 geltenden Nahverkehrsplan für Märkisch-Oderland. Er ist Ende 2018 vom alten Kreistag beschlossen worden und zu Jahresbeginn in Kraft getreten.

In dem Plan sind Umstufungen von Verbindungen enthalten, die tatsächlich zu Verschiebungen bei den Busanbindungen geführt haben oder noch führen werden. So sei die Verbindung von Seelow nach Lebus jetzt keine Haupt- sondern nur noch eine einfache Relation, erklärt Jörg Schleinitz. Er ist im Wirtschaftsamt der Kreisverwaltung für den Busverkehr zuständig.

Die Abstufung der Verbindung gehe auf die geringe Nachfrage zurück, erklärt Schleinitz. Er weiß auch: Gerade weil die Busverbindungen zwischen Lebus und der Kreisstadt schlecht sind, schicken viele Lebuser Eltern ihre dem Grundschulalter entwachsenen Kinder lieber nach Frankfurt in die Oberschule oder aufs Gymnasium. Es gebe Überlegungen, bei den Busverbindungen am Nachmittag "nachzujustieren".

Ansonsten wirke sich eine Verbindungsabstufung – betroffen ist zum Beispiel auch Küstrin-Kietz – werktags kaum aus, weil der Schülertransport zu sichern ist, sagt Jörg Schleinitz. Aber am Wochenende. Spätestens mit dem nächsten Fahrplanwechsel sei zu erwarten, dass der Bus sonntags nicht mehr nach Reitwein kommt, kündigt er an.

Was die ÖPNV-Verlagerung in den Randberliner Raum betrifft, so sei die – zumindest finanziell – schon geschehen: Ab diesem Jahr finanziert der Landkreis die rund 1,3 Millionen Euro für den 20-Minuten-Takt der Linienbusse, die bislang die Kommunen dort getragen haben.