Raphael Rodriguez

Falkensee Viele unterschiedliche Musikstücke begleiten Menschen in ihrem Alltag. Das Hoyer Trio will die Gäste im Kulturhaus Johannes R. Becher am 9. Februar mit auf einen Spaziergang durch ein musikalisches Jahr nehmen.

Umrahmt mit Motiven aus den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi wird der Frühling mit der mit dem Hallelujah von L. Cohen begrüßt. Summertime von G. Gershwin und der Tango "El Choclo" (Der Maiskolben) begleiten durch Sommer und Herbst. Aber auch Mozarts Geburtstag im Winter wird mit einer Serenade gefeiert, und beschlossen wird das Jahr mit einem Feuerwerk von G. F. Händel.

Familie Hoyer tritt in Falkensee als Trio auf. Sie werden auf zwei Violinen und einem Cello spielen. Zeitweise wird die zweite Violine durch ein Klavier ersetzt. Die Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr und der Eintritt kostet 10 Euro.