Olav Schröder

Panketal (MOZ) Mit einem Eilantrag sind die Bauarbeiten an den Bushaltestellen in der Zillertaler Straße (Panketal) gestoppt worden. Clemens Herrmann und André Meusinger (beide BVB/Freie Wähler) sowie Thomas Stein (Linke) haben in ihrem gemeinsamen Antrag kritisiert, dass die Arbeiten den Beschlüssen der Gemeindevertretung zuwiderlaufen.

Wie Herrmann und Stein (Linke) ausführten, hätte für die Ausführung der Arbeiten in der jetzigen Form der Gemeindevertretung ein neuer Beschluss vorgelegt werden müssen. Bürgermeister Maximilian Wonke räumte dies nach der Sitzung ein und sagte zu, dass die Prüfung einer neuen Beschlussvorlage erfolge.

In dem Eilantrag, der mit großer Mehrheit von der Gemeindevertretung angenommen wurde, geht es um die Anbindung des Genfer Platzes an das Busnetz, ein parteiübergreifendes Ziel der Gemeindevertretung. Die drei Antragsteller erinnern daran, dass vom Landkreis eine Haltestelle in der Zillertaler Straße zwischen der Andreas-Hofer-Straße und der Wilhelm-Tell-Straße errichtet werden sollte. Aufgrund der Mulden an beiden Fahrbahnseiten an dieser Stelle habe die Gemeindevertretung jedoch entschieden, den Standort weiter zur Wilhelm-Tell-Straße zu verschieben.

Die Verwaltung habe dies nach einer Begehung mit dem Landkreis, der Polizei und der Barnimer Busgesellschaft auch bestätigt. Nunmehr werde die Haltestelle jedoch an einem anderen Standort errichtet. Dieser liege nicht nur etwa 200 Meter von dem beschlossenen Standort entfernt, sondern sei auch lediglich 300 Meter von der bestehenden Haltestelle am Genfer Platz entfernt. Darüber hinaus würden sich die Baukosten, die die Verwaltung mit 127 000 Euro angebe, nicht durch den Beschluss gedeckt sein. Auch in der Einwohnerfragestunde war der neue Standort kritisiert worden.

Neue Vorlage angekündigt

Die Angaben bezögen sich auf die Baukosten für sämtliche Haltestellen im Jahr 2019, sagte Maximilian Wonke. Entscheidend für die Standortänderung sei gewesen, dass die Bushaltestelle möglichst weit aus einer Kurve herausgenommen werden sollte. Außerdem sollte eine Haltestelle nicht zu dicht am Ortsrand liegen. Der Standort werde zudem in der Beschlussvorlage mit der auslegbaren Formulierung in "Höhe der Wilhelm-Tell-Straße" angegeben.

Auch wenn es gute Gründe für den neuen Standort gebe, so hätte es doch eine erneute Beschlussvorlage zu der Änderung geben müssen, so der Bürgermeister nach der Sitzung.