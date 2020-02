Th. Messerschmidt

Brandenburg Wiederholt hatte BRAWO-Stadthistoriker Manfred Lutzens jüngst zur Kurstraße 7 geschrieben, die laut Brandenburger Denkmaltopographie "als Hauptwerk unter den Bürgerhäusern der Zeit König Friedrich Wilhelm I. in Brandenburg … die übrigen Bauten jener Zeit durch seine künstlerische Qualität als auch die Dimensionen" überragt. Entstanden war es für den Ratskämmerer Johann Christophorus Bätcke, kam vorübergehend in den Besitz von Brandenburgs berühmtem und gönnerhaftem Schornsteinfegermeister Johann Gottfried Bröse, bevor es im Jahr 1800 Buchdrucker Andreas Friedrich Leich erwarb. Der hatte 1796 die 1664 von Matthias Müller gegründete und somit älteste Druckerei der Stadt übernommen und nun von der Brüder- in die Kurstraße verlegt. 1816 kaufte Jacob Justus Wiesike die Kurstraße 7 und ließ (wie auch seine Nachfahren) die im Erdgeschoss befindliche Druckerei, in der bereits seit 1812 der Brandenburger Anzeiger gedruckt wurde, mächtig wachsen. Viele kleine Grundstücke gesellten sich zum Wiesike-Ensemble, bis die Druckerei samt Verlag und Buchhandel bis an die Wollenweberstraße reichte. Das von Aufbauten befreite Hinterland war im 21. Jahrhundert in wobra-Hand zur Grün- und Parkfläche geworden; die Kurstraße 7 zur Wende verkauft und 1991 liebevoll saniert worden – einschließlich einer kleinen Besonderheit. Lutzens schrieb: "Neben anderen ‚Hinguckern‘ an der Fassade blieb über dem breiten Tor – mit seinen beiden eisernen Radabweisern – ein prächtig gestaltetes Oberlichtgitter bis heute erhalten." Allerdings sind die Radabweiser selbst ein Hingucker und einzigartig. Der Hinweis, sie sich näher anzusehen, kam von Künstler Thomas Bartel aus der Havelstraße, der oft für Stadtarchäologen Fundstellen skizzierte. Ihm sei in Erinnerung, dass es sich bei den Radabweisern um Beute-Kanonen aus den Napoleonischen Kriegen (1792-1815) handeln soll, die mit den Widerlagern im Boden verankert seien. Eine Aussage, die Stadtarchäologe Joachim Müller weder bestätigen kann, noch ausschließen möchte, "ich weiß es nicht." Ein wenig geht es ihm wie vielen Brandenburgern: die Kurstraße 7 wird oft passiert, als hübsches Haus wertgeschätzt und dieses Detail übersehen. Militärhistoriker Frank Brekow stimmt in den Kanon ein: "Ich habe mir die Teile nie richtig genau angeschaut." Er tat es sogleich, um festzustellen: "Ja, das könnten Kanonen sein, doch müsste man bis ans Ende schauen können, wo sich die Griffe zum Einrichten der Kanonen finden sollten."

Für den Fall, dass sich die Kanonen-Theorie bestätigt, würde ein namhafter Bewohner der Kurstraße 7 für die schwerwiegende Zierde in Frage kommen: der Wahlbrandenburger und preußische General Karl Friedrich Hirschfeld, 1747 in Münsterberg geboren. Er hatte sich nach Eintritt in die preußische Armee 1762 auf diversen Kriegs- und Schlachtfeldern behauptet, sich bis zum Generalmajor hochgedient und war zwischenzeitlich (1787) sogar in den Adelsstand erhoben worden. Die Schlacht bei Auerstedt endete für ihn 1806 in Gefangenschaft, wonach er 1807 in Brandenburg an der Havel – in der Kurstraße 7 – ansässig und 1809 zum Stadtkommandanten ernannt wurde. Bis 1813 war er die höchste militärische, richterliche und zivile Instanz der Stadt, bis ihn die Befreiungskriege zurück aufs Schlachtfeld führten. Als Befehlshaber der preußischen Truppen ging er siegreich aus der berühmten Schlacht bei Hagelberg hervor, weswegen sein Konterfei einen würdigen Platz auf dem 1849 auf dem Hagelberg eingeweihten Denkmal fand. Mit Ende der Napoleonischen Kriege 1815 verabschiedete sich Hirschfeld vom aktiven Militärdienst und setzte sich in Brandenburg an der Havel zur Ruhe. Gut möglich, dass er mit zwei erbeuteten Kanonen zurück an die Havel kam, die als Trophäe eine Zierde werden sollten und als Radabweiser zur praktischen Zierde der Kurstraße 7 wurden. Gewohnt hat Hirschfeld hier allerdings nicht mehr, weiß auch Militärhistoriker Frank Brekow: "Er ist 1815 auf den Dom-Burghof gezogen und fand seinen Alterssitz in der Dom-Kurie II, also in dem Objekt mit der Tordurchfahrt, das gerade saniert wird." Korrekterweise im Vorgängerbau, denn der Burghof 11 entstand in den Jahren 1831/32 neu. Hirschfeld war indes 1818 einem Schlaganfall erlegen und hat seine letzte Ruhestätte in der Schlabrendorfschen Gruft des Domes gefunden. Ob die Radabweiser der Kurstraße 7 tatsächlich sein kleines Denkmal sind, wird sein Geheimnis bleiben. Denn auch die äußerst geschichtsinteressierten Hausherren der Kurstraße 7 können nur mit den Schultern zucken. "Wir sammeln alles und wissen vieles über unser Haus, sogar, dass einer der Keller mal Luftschutzbunker war, aber über die Radabweiser kennen wir auch nur Gerüchte. Eines wollte die Kanonen sogar dem 30-jährigen Krieg zuordnen", erzählt Monika Jäger, die mit ihrem Mann Falko seit 1971 in dem Haus wohnt. Sie wisse nur, "dass wir jedes Jahr gegen den Rost ankämpfen, weil wendende Autos immer mal wieder Dellen hinterlassen und dann gestrichen werden muss. Doch so lange wir hier wohnen, wurde in der Straße nie großflächig gegraben oder gepflastert, so dass man hätte unter die Radabweiser schauen können. Wir wissen nicht, was sich darunter verbirgt."