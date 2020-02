Ellen Werner

Serwest (MOZ) Vor Kurzem rollten sie noch mit Traktoren in Berlin ein und protestierten mit der bundesweiten Bauern-Bewegung "Land schafft Verbindung" gegen die Agrarpolitik der Bundesrepublik. Nun treten Landwirte aus dem Barnim und angrenzenden Landkreisen vor Ort in Austausch. Ein erstes Stammtischtreffen fand am vergangenen Sonnabend auf dem Alpaka-Hof in Serwest statt. Künftig wollen die Bauern monatlich zusammenkommen.

Themen wie die neue Gülle-Verordnung und "andere Fragen, die uns auf der Seele brennen", hätten sie dazu veranlasst, sagt Mitinitiator und Gastgeber des Starttreffens Mirko Nüske, dessen Frau Ulrike Hennig den Hof nebenberuflich leitet. "Uns kleinen Bauern will man die Beine wegknüppeln, darauf wollen wir aufmerksam machen." Die Berichterstattung der vergangenen Wochen in den Medien habe für Spaltung gesorgt. "Es geht uns jetzt auch um Zusammenhalt."

Weitere Teilnehmer willkommen

Das bestätigt Sven Bork vom Pferdehof Bork in Basdorf, einem nach eigenem Bekunden ökologisch wirtschaftenden Betrieb. Ihm sei wichtig, "dass man sich erst einmal kennenlernt", sagt er beim gemeinschaftlichen Grillen und Lagerfeuer. Für ihn selbst gehe es zwar nicht um die Existenz. Aber er arbeite mit einigen kleineren Betrieben zusammen, "bei denen eine Null rauskommt", sorgt er sich um seine Branche.

Auch angestellte Landwirte wie Dennis Schröder stoßen am Sonnabend dazu. Er arbeite in Albertshof, wo die Berliner Stadtgüter "mehr als 1000 Milchviecher" halten. "Mich stört dieses Bauern-Bashing, dass wir die Idioten der Nation sind und dass viel über unseren Berufsstand entschieden wird, ohne dass wir mitreden können", begründet er seine Teilnahme am Stammtisch.

Elf Betriebe und insgesamt um die 30 Menschen sind schließlich dabei, die meisten aus dem Barnim, einige auch aus Uckermark und Märkisch-Oderland. "Um die Stimmung an der Basis mitzubekommen, zu hören, wie es weitergehen soll", ist zudem Christoph Plass, Kartoffelbauer und Vizechef des Brandenburger Vereins "Land schafft Verbindung", aus Liebenwalde hergekommen. Der Protestbewegung gehe es darum mitzugestalten, mit der Politik an einen Tisch zu kommen. Unter anderem über das neue Agrarstrukturgesetz, das Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) plane, wolle man mitreden.

In einem Monat wollen die Landwirte erneut zusammenkommen. Wann und wo, ist allerdings noch offen. Organisiert seien die Teilnehmer derzeit über Whatsapp-Gruppen. Er stelle den Kontakt gern her, sagt Mirko Nüske, der unter Telefon 0174 1789628 zu erreichen ist.