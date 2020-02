Nadja Voigt

Kunersdorf (MOZ) Die erste Saison des Chamisso-Museums haben die Mitglieder des Fördervereins nun bei ihrem Neujahrsempfang Revue passieren lassen. Rund 1700 Besucher konnte das jüngste Museum Brandenburgs in den ersten sechs Monaten verbuchen. Und für das neue Jahr gebe es schon allein sechs Busanmeldungen. Das sei ohne Unterstützung nicht zu schaffen, sind sich Margot Prust und Stefan Rohlfs als Vorsitzender des Fördervereins einig. Entweder müsse es eine Maßnahme geben, über die Helfer bei Aufsicht und Führungen bezahlt würden, oder aber Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Allein: Es fehlt das Personal. Deshalb hofft der Vorstand auf interessierte Männer und Frauen aus der Region, die Lust haben, sich in dem Kleinod in Kunersdorf einzubringen.

Auch öffentliche Unterstützung wünscht sich Margot Prust. Zum Beispiel über einen Kooperationsvertrag, wie es ihn für das Thaer-Museum mit den Schulen des Amtes Barnim-Oderbruch geben soll.

Konzerte und Lesungen

Locken will das Museum auch im neuen Jahr mit Lesungen. Zu Pückler, Mann oder auch Kriminalgeschichten wird es Veranstaltungen in der Saison 2020 geben. Genau wie ein Solokonzert von Torsten Riemann. Der Saisonstart des Chamisso-Museums wird im April erfolgen. Ab dann wird es auch neue Öffnungszeiten geben: Zwischen Mittwoch und Freitag ist der Besuch nach vorheriger Anmeldung möglich, am Wochenende und an Feiertagen ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auch wird es in der schönen Jahreszeit über – Ehrenamt und Spenden – einen Cafébetrieb geben.

Die Besucherreaktionen – wie ein Blick ins Gästebuch zeigt – sind durchweg positiv. Egal, ob in deutscher, französischer oder sogar japanischer Sprache. "Wir sind begeistert", "beeindruckend" oder "großes Kompliment" ist dort zu lesen. Aber auch: "Ein wundervolles, sehr lebendiges Museum, über das sich Chamisso gefreut hätte."

Exquisite Ausstellungsstücke

Lebendig wird das Haus auch durch immer wieder neue Ausstellungsstücke, die es zu entdecken gibt. So einen Siegelring von Adelbert von Chamisso, den seine Nachfahrin Gräfin Grote von und zu Schachten dem Haus als Dauerleihgabe überließ. Zwei Autographen übergab Holger von Hugo, auch ein Nachfahre des deutsch-französischen Dichters und Gelehrten, dem Verein. Zudem ziert eine Emailledose mit dem Abbild des Kunersdorfer Schlosses aus dem Besitz der Familie von Oppen nun eine Vitrine. Seine Türen öffnet das Chamisso-Museum zwischen dem 1. April und bis zum 31. Oktober. Aber auch vorher können schon Besucher – nach vorheriger Ansprache – einen Blick werfen. Zudem soll eine kulturhistorische Führung, die monatlich stattfinden soll, auch den Friedhof und den Schlosspark miteinbeziehen.