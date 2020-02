BRAWO

Brandenburg an der Havel Jeden Freitag im Februar macht das event-theater die Werft in Brandenburg an der Havel zur Partymeile. Mitreißende Live-Konzerte laden zum Tanz ein und bringen die Stimmung zum Kochen. Den Anfang machen am Freitag, 7. Februar, ab 20 Uhr "Rockhaus", die 1983 mit ihrem ersten Album die Charts stürmten und 1988 den Meilenstein I.L.D. raus brachten. Heute sind sie aus der deutschen Rockmusiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Acht Alben, davon mehrere Best of und zwei DVDs, sind bis jetzt veröffentlicht. Mit einer Unterbrechung von fast 10 Jahren, in der schon fast das Aus der Band drohte, brachte Tobias Künzel von "Die Prinzen" 2009 die Band wieder zusammen, in dem sie als Support spielten. Der damals verloren gegangene Funke war vom ersten Ton an wieder da. Wer sich davon selbst überzeugen will: Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder zum selbst Ausdrucken unter www.event-theater.de zu haben.