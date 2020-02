Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Mit einem vom gesamten Vorstand unterzeichneten offenen Brief haben sich die Mitglieder des Jagdverbandes Brandenburg/Havel e.V. an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gewandt. In diesem heißt es: "In letzter Zeit wurde seitens der Stadtverwaltung und durch den Oberbürgermeister, Herrn Scheller, in den Medien und der SVV propagiert, dass die Jäger zu wenig Schwarzwild in der Stadt Brandenburg an der Havel erlegen. Da bisher die Jägerinnen und Jäger als Fachleute hier nicht gehört wurden, gibt uns dieses Anlass, hierzu Stellung zu beziehen." Das Schwarzwildproblem in den Ortslagen sei nicht allein auf mutmaßlich extreme Bestände zurückzuführen, argumentieren die Jäger. Vielmehr erkläre es sich dadurch, dass die Schwarzkittel dieses Jahr weder im Feld noch im Wald Nahrung finden und nun in die Ortslagen ziehen, um nach Nahrung zu suchen. "Der Ruf nach den Jägern, noch mehr Schwarzwild zu schießen, und dieses mit der drohenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu begründen, ist verwunderlich und nicht zielführend. Gab es doch bisher zur Problematik der Befreiung bei der Trichinenprobengebühr merkwürdige Ausreden, wie: "die Stadt Brandenburg an der Havel sei von der ASP nicht betroffen" oder "eine Gebührenbefreiung wäre rechtlich nicht möglich", beklagt der Jagdverband und verweist auf andere Städte und Landkreise in denen man Wege gefunden habe. Dabei stieße die vorhandene und ausschließlich ehrenamtlich agierende Jägerschaft bereits jetzt an die Grenzen der zeitlichen Kapazitäten zur Bejagung und Lagerung. Zudem sei der Absatz des erlegten Wildes "kaum noch oder zu sittenwidrigen Ankaufpreisen möglich."

Ein weiterer Kritikpunkt: "Eine fachgerechte Jagd auf Schwarzwild und ggf. Fallwildsuche erfordert eine Anzahl von entsprechend umfangreich ausgebildeten und geprüften Jagdgebrauchshunden. Die Stadt Brandenburg an der Havel erteilt keine Befreiung von der Hundesteuer für diese Jagdgebrauchshunde obwohl sie sogar gesetzlich für die Jagdausübung vorgeschrieben sind." Eine angemessene Anerkennung der Leistungen der engagierten Hundeführer sähe anders aus.

Auch den Einsatz vom Wildschweinfallen, um die Schwarzkittel schneller und effektiver bekämpfen zu können, lehnen die Brandenburger Jäger als nicht weidgerecht ab. Sie schreiben: "Zu den im Land Brandenburg zulässigen Kastenfallen zum Fang von Schwarzwild halten wir nicht nur ethische Bedenken (Stress und Verwendung von Kleinkaliber) entgegen. Wir verweisen auch auf die enormen bürokratischen Hürden und den gewaltigen Zeitaufwand, welche seitens der obersten Jagdbehörde gefordert werden. Hierzu bleibt offen, wer die Überwachung sicherstellen soll und wohin mit den gefangenen Tieren."

Um weiterhin ihren gesetzlichen Aufgaben nachkommen zu können, erwartet der Brandenburger Jagdverband von der Stadt: die Übernahme der Trichinengebühr, die Befreiung von der Hundesteuer für Jagdgebrauchshunde in Jägerhand, unbürokratische Genehmigungsregelungen und Erlass der Gebühren zur Verkehrsregelung anlässlich von Gemeinschaftsjagden, flächige, kostenfreie und ganzjährige Bereitstellung von Konfiskat-Tonnen zur unschädlichen Beseitigung von Eingeweiden und Zerlegungsresten sowie die Stützung der schlechten Wildbretpreise zum Anreiz der Frischlingsbejagung.