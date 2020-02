Kräuteröl-Workshops erfreuen sich in Menz bereits seit Jahren großer Beliebtheit: Aber nicht zuletzt die Erlebnisausstellung des Naturparkhauses zieht Besucher an, wie die Verantwortlichen aus Gästebucheinträgen wissen. © Foto: Thomas Pilz

Matthias Henke

Menz Deutlich entspannter als vor einem Jahr war die Miene von Jörg Brinkmann, seines Zeichens Vorsitzender des Fördervereins "Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide", als er jüngst die Besucherzahlen für das Naturparkhaus bekannt gab. Die Kurve zeigt wieder aufwärts.

Nach 9 297 Besuchern im Naturparkhaus 2018 wurden im vergangenen Jahr 10 233 Personen gezählt, die der Einrichtung am Friedensplatz einen Besuch abstatteten. "Ob da Effekte wie die Landesgartenschau mit reinspielen, wo wir auch ordentlich Reklame gemacht haben, oder das Fontanejahr, das haben wir nicht untersucht, auf alle Fälle haben wir uns sehr gefreut", so Brinkmann.

Die Besucherzahlen beinhalten auch die Teilnehmer an diversen Veranstaltungen, Vorträgen et cetera. Allein 1 185 Teilnehmer wurden bei Umweltbildungsaktionen gezählt, ein Wert, der sich etwa auf dem Vorjahresniveau bewegt – mit leicht positiver Tendenz.

Mitarbeiter mit Herzblut dabei

Um all das auf die Beine zu bestellen, bedürfe es entsprechender Manpower – im Menzer Fall korrekterweise "Womanpower", gewährleisten doch schon seit 2004 zwei Mitarbeiterinnen je sechs Stunden täglich die Öffnung des Hauses, die "mit viel Herzblut und Engagement den Landen am Laufen halten", wie der Vorsitzende lobt. Um sie finanzieren zu können, werden verschiedene Fördertöpfe angezapft – regelmäßig EU- und Landesmittel durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz beantragt. "Für uns ist es von existenzieller Bedeutung, dass eine auslaufende Förderung möglichst lückenlos durch eine Neue fortgeführt werden kann", so Brinkmann, den diese Angelegenheit aber derzeit einiges Kopfzerbrechen bereitet. Denn: Die aktuelle Förderung läuft Ende des Jahres aus. Informationen oder gar neue Zusagen seitens des Ministeriums gebe es bislang nicht. Hoffnungsvoll stimme zwar, dass die neue Landesregierung sich dahingehend geäußert habe, das die Arbeit der Besucherzentren der Großschutzgebiete weiter unterstützt werden soll. "Aber das ist etwas, was man dann auch einfordern muss", betonte Brinkmann. Die Beschäftigten würden über die verschiedensten Projekte bezahlt, für die Verein übrigens auch einen Eigenanteil aufbringen müsse. Dabei müsse der Verein in Vorkasse gehen und könne erst dann die verauslagten Gelder beantragten.

Seit Januar verfüge das Naturparkhaus beziehungsweise der Verein über einen vom Jobcenter geförderten Mitarbeiter, "der sich super eingearbeitet hat". Ferner könne der Verein noch bis Mai stundenweise auf eine MAE-Kraft zurückgreifen. "Unser Verein ist – soweit mir bekannt – der einzige in der Gemeinde, der für mehrere Arbeitsplätze seit 25 Jahren sorgt. Die meisten Mitarbeiter kommen auch aus unserer Gemeinde" Noch bis Ende August absolvieren außerdem zwei junge Leute ein Freiwilliges Ökologisches Jahr.

Viele kleine Jubiläen

Doch was wäre das Naturparkhaus ohne das ehrenamtliche Engagement der etwa 80 Fördervereinsmitglieder? Große Unterstützung gaben sie im vergangenen Jahr etwa bei der Erneuerung des Giebelanstrichs am Naturparkhaus, bei der Wartung des Aquariums sowie der Pflege der Orchideenwiese und der Wanderwege rund um Menz, erinnert Brinkmann. Auch an der Rezeption des Naturparkhauses standen Vereinsmitglieder Gästen Rede und Antwort. "Auch in 2019 sind von unserem Verein aber nicht nur das Naturparkhaus das ganze Jahr über betrieben, sondern auch zahlreiche Veranstaltungen organisiert beziehungsweise gemeinsam mit anderen durchgeführt wurden", sagt Brinkmann. Die große Resonanz auf Sinnesgarten und die Erlebnisausstellung zeige sich in den Einträgen im Gästebuch. Neben den 55 Veranstaltungen zur Umweltbildung wurden Pilzwnderungen, Tomatenbörse, Alte-Sorten-Fragestunden und auch mehrere Veranstaltungen zum Thema "Mit allen Sinnen genießen – Öl und Essig selbst gemacht" und "Wir gehen dem Wasser auf den Grund" organisiert. Beim Waldfest, das zum 25. Mal stattfand, konnten insgesamt zirka 3 100 Besucher gezählt werden.

Überhaupt konnten im vergangenen Jahr eine ganze Reihe kleine und größere Jubiläen begangen werden. Wie das Waldfest so gab es 2019 auch den Förderverein bereits seit 25 Jahren. Die Regionalwerkstatt wurde 15 Jahre und das Naturparkhaus seit 20 Jahren vom Verein bewirtschaftet. Bei letzterem handelt es sich um die schon bei Theodor Fontane in den "Wanderungen durch die Mark Brandenburg", erwähnte "Alte Oberförsterei".

Weitere Informationen unterwww.naturparkhaus.de