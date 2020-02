Ruth Buder

Beeskow (Freie Autorin) Eine Frau rasiert sich … so beginnt der Dokumentarfilm "Ich bin Anastasia". Er erzählt die Geschichte von Anastasia Biefang, die männlich geboren wurde und Marc hieß, sich in ihrem Körper nie wohlfühlte und mit Anfang 40 auf ihrem beruflichen Höhepunkt entschied, eine Geschlechtsangleichung vorzunehmen. Seit 2016 ist sie eine Frau. Eine Frau Oberstleuntant. Die erste Transgender-Kommandeurin in der Bundeswehr überhaupt und seit 2017 Befehlshabende des Informationstechnikbataillons 381 in Storkow. In der Stadt ist sie bekannt und präsent, rund 200 Gäste schauten sich am Donnerstagabend im vollbesetzten Saal auf der Burg Storkow den im November 2019 erschienen Film von Thomas Ladenburger an. Er begleitete Anastasia Biefang und ihre damalige Freundin, heutige Ehefrau Samanta Sokolowski. Im August 2018 hatten die beiden Frauen, die sich im Internet kennengelernt hatten, auf der Burg Storkow geheiratet.

Ungewöhnlich offen begleitet der Dokumentarfilm den Transitionsprozess von Anastasia Biefang – auch ihre Partnerin, Eltern und Angehörige des Storkower Bundeswehrstandortes kommen zu Wort, schildern, wie sie diese Veränderung erlebt haben.

Beschimpfungen im Internet

Nach der Vorführung des eineinhalbstündigen Filmes haben die Zuschauer Gelegenheit, zum Gespräch, das Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig moderiert. Nur wenige machen Gebrauch davon, wahrscheinlich weil kaum Fragen offen geblieben sind. Viele denken so wie Gisela Tillmans aus Storkow. Sie dankte Anastasia Biefang für ihren Mut und ihre Bereitschaft, in einem Film ihr privates Leben auszubreiten. Der Film sei "erfrischend und offen". Er zeigt auch: Weil Anastasia Biefang so unverkrampft mit ihrer Transsexualität in der Männerdomäne Bundeswehr umgegangen ist, ist ihr Respekt gezollt worden. Nach anfänglichen Vorbehalten hat sich die Erkenntnis durchgesetzt: Wer diesen Weg gelebt hat, muss sehr charakterstark sein. Beleidigungen und Verachtung schlugen der Kommandeurin vor allem im Internet entgegen, sie musste sich als "Schwuchtel", "kranke Kreatur" oder "Transsexuelle gehören abgeschafft" beschimpfen lassen. "Was werden meine Soldaten denken, wenn sie so was lesen", fragte sich Anastasia Biefang nicht nur einmal. Die Mauer, so äußern sich Soldaten im Film, sei relativ schnell gefallen, weil ihre Art, die Truppe zu führen, Gefallen gefunden hat. Die Standortälteste (öffentliche Schilder mussten in die weibliche Form verändert werden) galt nicht als unnahbar, sie konnte zuhören, erwartete bei Problemen Lösungsvorschläge von anderen, ehe sie selbst die Entscheidung traf. Auf die Frage, wie es zu dem Filmdreh gekommen sei, sagte Anastasia Biefang, die in Zivil mit Jeans und Shirt gekommen war, dass ihre Frau daran schuld sei. Ein ihr bekannter Filmemacher habe sich dafür interessiert. "Ich habe nach reiflicher Überlegung Ja gesagt, weil ich wollte, dass Themen über uns ‚Transen‘ endlich in die Öffentlichkeit kommen" und das einseitige Bild aufgehoben werde. "Wir sind völlig normale Menschen. Und ich bin leidenschaftlich Soldatin", sagte die 45-Jährige, deren Tätigkeit in Storkow im Oktober turnusmäßig endet. Was sie danach mache, wisse sie noch nicht.