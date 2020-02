Thomas Berger

Reichenberg (Freier Autor) Es war mittlerweile die siebte Stammtischrunde der Gesundheitsbranche in der Märkischen Schweiz, die sich am Donnerstagabend diesmal im Lebenszentrum "Thomas Müntzer" zusammenfand. Die Ortswahl für die erste Runde im noch jungen Jahr 2020 war naheliegend: Schrittweise gehen seit einigen Wochen die einzelnen Teilbereiche unter dem gemeinsamen Dach der optisch kaum wieder zu erkennenden ehemaligen Schule in Betrieb. Nächste Eröffnungen von Einzeleinrichtungen stehen schon bis März an.

Vieles ganz neu fertig

Es war Gastgeberin Käte Roos, frühere Vorsitzende des Fördervereins und nach der Fusion mit dem DRK-Regionalverband MOHS als starker Träger des Ganzen weiterhin die primär Projektverantwortliche, eine große Freude, die Gäste durch die Räumlichkeiten zu führen und von den Fortschritten zu berichten. Noch ganz neu sind draußen die zugleich direkt vor das Haus umgesetzte Bushaltestelle und die Parkflächen, die Tagesstätte der Diakonie an der einen Ecke des Komplexes ist nun auch weitgehend eingerichtet. Kapazität ist dort für 18 Personen, wurde beim kurzen Einblick erklärt.

Noch bis in den März hinein wird sich die Eröffnung des von Jakob Noack betriebenen Dorfladens verschieben, wo erste Einrichtungselemente schon Platz gefunden haben. Zwei dauerhafte Stellen sind dort vorgesehen, erläuterte Käte Roos beim Rundgang, in der Küche gleich dahinter stehen noch einige Restarbeiten an. Diese Einrichtung, die unter anderem neben der hauseigenen Kita die beiden anderen vom DRK betriebenen in Bollersdorf und Klosterdorf mit versorgen wird, werde Wirkungsstätte des Chefkochs und mindestens einer weiteren Kollegin sein.

Gut einrichtet in ihrem Domizil an dieser Stelle hat sich Heike Belian mit ihrer Hausarztpraxis. Wichtiger Punkt in den Ausführungen vor der Stammtisch-Runde waren Käte Roos die Facharzt-Sprechstunden, die man ebenfalls im Haus anbieten will. Dazu ist die Einrichtung von Zweigpraxen geplant. Heike Belian habe bereits Verbindung zu einem Kardiologen in Seelow aufgenommen. Durch den anstehenden Trägerwechsel des Seelower Lutherstift-Krankenhauses an die kreisliche Krankenhausgesellschaft werde man sich für einzelne geplante Fachbereichs-Kooperationen aber nach anderen Partnern wie der Rüdersdorfer Immanuel Klinik umschauen müssen.

Fünf barrierefreie Wohnungen

Im Obergeschoss findet im Eckbereich neben der Treppe und dem schon installierten Aufzug der Zahnarzt, der hier dort selbst zur Schule ging, seine Praxisräume – unter anderem im ehemaligen Lehrerzimmer. Der Großteil dieser Etage wird allerdings demnächst von fünf barrierefreien Wohnungen eingenommen, deren Rohbauarbeiten gerade laufen. Sie zweigen von dem in der Mitte durch eine Feuertreppe getrennten langen Flur ab. Vorn einer Kleinere mit 70, ganz hinten die Größte mit 92 Quadratmetern, die drei anderen mit einer Nenngröße von 74 Quadratmetern. Alle mit Balkon und im Grunde bereits vergeben, hieß es.