Brandenburg an der Havel Am Donnerstag, 13. Februar, lädt die Stadt Brandenburg an der Havel alle interessierten Bürger zu einer Informationsveranstaltung nach Hohenstücken ein. Thema ist die Umgestaltung und Erweiterung des Skateparks an der Willibald-Alexis-Straße. Der vorliegende Planungsentwurf wird vorgestellt und über die nächsten Schritte informiert. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Stadtteilbüro des Bürgerhauses Hohenstücken, Walther-Ausländer-Straße 1.