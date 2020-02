© Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Am Bahnhof Wandlitz werden die Karten gerade neu gemischt. Bürgermeister Oliver Borchert wirbt für die Idee, den Jugendklub nun doch im früheren Bahnhofsgebäude unterzubringen. Zudem werde ein Anbau benötigt, um das inzwischen anerkannte Raumkonzept der Freizeiteinrichtung adäquat umzusetzen. Zum Konzept gehören noch weitere Ideen.

Die Warnung klingt deutlich: "Es wäre doch fahrlässig, den Jugendklub an einer mit dem Risiko behafteten Stelle zu errichten, später beklagt zu werden." Diesen Satz wiederholt Borchert jüngst in der Fortsetzung des Bauausschusses gleich mehrfach. Die Rede ist von der bislang für den Club favorisierten Fläche westlich des Bahnhofes Wandlitz. Oder anders ausgedrückt, südlich des älteren Wohnhauses, das rechterhand des Bahnhofsvorplatzes ein wenig durch die Bäume verdeckt wird.

Wie Borchert anführt, gibt es seitens von Investoren Pläne zur Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern. "Wir müssen davon ausgehen, dass es zu Nutzungskonflikten kommen kann. Der Jugendklub kommt nun einmal mit Geräuschemissionen daher, dagegen könnten Anwohner erfolgreich klagen."

Kita-Neubau gehört zum Paket

Anders würden sich die Dinge verhalten, käme an die für den Jugendklub reservierte Stelle eine Kita, die der Ortsteil dringend brauchen kann. "Eine Kita ist nach bundesdeutschem Recht nicht beklagbar, damit müssten sich die Anwohner wohl oder übel arrangieren", führt Borchert den Gedanken im Stolzenhagener Gemeindezentrum aus und wirft entsprechende Grundrisse an die Wand. Flugs rutscht die Kita virtuell an die neue Stelle. Platz wäre für 80 Kinder, wahlweise sogar für 120 Kinder.

Während der Kitabedarf keiner weiteren Erläuterungen bedarf, muss der Bürgermeister für die Kehrtwende beim Jugendklub durchaus werben. "Wir würden alle Nutzungen in den geplanten Gebäudekomplex hineinbekommen. Und ich gehe auch davon aus, dass ein Umbau günstiger als ein Neubau werden wird", verteilt Borchert verbal Honigbonbons. Mit immerhin 1,2 Millionen Euro wurde ein Neubau veranschlagt.

Weitere Zahlen, wie von Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler) gefordert, kann Borchert derzeit noch nicht vorlegen. Aber er führt offenkundig Gespräche mit dem Geschäftsführer der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), Detlef Bröcker, der ihm durchaus Bereitschaft signalisiert.

"Die NEB wäre bereit, uns das entsprechende Flurstück und das Bahnhofsgebäude zu übertragen. Aber bevor ich in diese Richtung weiter verhandeln kann, benötige ich ein Votum", lässt der Bürgermeister die Katze aus dem Sack. Diffizil könnte beispielsweise die Einigung mit dem Diner-Betreiber werden, der zwangsläufig zum Teil des Paketes werden würde. Dieser sei zwar grundsätzlich zu Gesprächen bereit, habe aber noch eine Nutzungsoption für zwei Jahre in der Tasche.

Testlauf bestanden

Eine Probeabstimmung im Bauausschuss bestätigte Oliver Borchert mehrheitlich in seinem Vorhaben. So plädierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Olaf Berlin dafür, das Vorhaben Jugendklub nach jahrelangen Verzögerungen "schnell durchzusetzen". Auch gehöre der Bau neuer Kitas zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde.