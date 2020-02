MOZ

Bernau (MOZ) Bei einem Unfall in Bernau ist am Samstagmittag ein 80 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Fußgänger war gegen 12 Uhr in der Zepernicker Chaussee von einem Auto erfasst worden. Rettungskräfte brachten den Bernauer in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch, so ein Polizeisprecher am Sonntag.