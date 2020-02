MOZ

Eberswalde (MOZ) In eine Gaststätte in der Eberswalder Robert-Koch-Straße sind Einbrecher in der Nacht zum Sonntag gewaltsam eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen, griffen sich Alkohol und Bargeld und machten sich damit davon. Die Kriminaltechniker der Polizeidirektion Ost konnten Spuren sichern. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Barnim.