Bärbel Kraemer

Fläming Was geschah vor 110 Jahren in der Region? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" berichtete im Februar 1910 aus Bork (heute Borkheide): "Ingenieur Grade ist zur Flugwoche nach Kairo in Egypten abgereist. Sein Aeroplan, der ein Gewicht von vier Zentnern hat, wurde in einen Eisenbahnwagen geladen, der direkt bis Triest geht. Inzwischen hat die ‚Deutsche Flugapparat-Baugesellschaft’ zwei weitere Flieger, die Herren Schulze und Behrend, hierher gesandt, welche nächster Tage in das Reich der Lüfte emporzusteigen beabsichtigen."

Mit Borne und Grubo wurden am 4. und 5. Februar zwei weitere Orte für die Elektrische Überlandzentrale Belzig gewonnen. "In Grubow sind 19 meist größere Besitzer Mitglieder geworden. Das Eintrittsgeld wird, dem Vernehmen nach, in der nächsten Generalversammlung für später eintretende Genossen erhöht werden."

Zeitgleich begannen die Vorbereitungen für eine Besichtigungsreise zur Überlandzentrale der drei Kreise Birnbaum – Meseritz – Schwerin. Alle Einwohner des Kreises Zauch-Belzig wurden eingeladen, sich der Reisegesellschaft anzuschließen. "Abfahrt am 11. März nachmittags ab Belzig, Rückkunft am 14. März vormittags. Sonderzug ist beantragt. Ungefähre Kosten der gesamten Reise für Fahrgeld, Mittagessen und Nachtquartiere 20 Mark. Sonstiges Zubrot ist mitzunehmen. Anmeldungen bis 6. März bei Justizrat Winkler."

Auch diese Meldung ist erwähnenswert: "Die seit dem 18. Januar 1910 bestehende Spar- und Darlehnskasse Belzig hat in der kurzen Zeit ihres Bestehens bereits über 26.000 Mark Einnahmen zu verzeichnen. Die Mitgliederzahl ist bereits auf 38 gestiegen. Auch zu Spareinlagen wird sie gern benutzt. Gegenüber den Kassen mit beschränkter Haftung ist allen Sparern durch die unbeschränkte Haftung der Mitglieder eine erhöhte Sicherheit für Spareinlagen geboten."

Folgende Ankündigung war für Bahnreisende wichtig: "Die Direktion der Brandenburgischen Städtebahn teilt mit, dass voraussichtlich vom 1. Mai der sogenannte Marktzug, der jetzt Sonnabend früh 5.51 Uhr von Belzig fährt, bedeutend später verkehren wird, um den mit dem Frühzuge aus Richtung Berlin kommenden Fahrgästen den Anschluss an den Brandenburger Zug zu ermöglichen." Heftige Widersprüche von den Nutzern der Städtebahn folgten.

In Schlamau fand eine Zwangsversteigerung statt. Gerichtsvollzieher Müller waltete seines Amtes und versteigerte einen gut erhaltenen Wagen, einen Kleiderspind, eine Kommode, zwei Holzschuppen, einen Koffer, eine Rolle Draht, einen kleinen Handwagen und ein Gängelpferd – meistbietend gegen Barzahlung.

Amtsvorsteher von Lochow auf Lübnitz teilte mit: "Die Schweineseuche auf dem Gehöft des Büdners Prinz in Benken ist erloschen. Die Gehöftsperre ist aufgehoben."

Aus Schmerwitz wurde ein bedauerlicher Unglücksfall bekannt. Betroffen war der herrschaftliche Stallmeister Lackward. "Als er eines der Kutschpferde einreiben wollte, schlug dieses aus und zerschlug L. den Arm, sodaß dieser zweimal brach und L. auch innere Verletzungen davontrug."

Diverse Stellenangebote wurden veröffentlicht. W. Dreyer aus Neschholz inserierte: "Gesucht werden Agenten, Hausierer und Wiederverkäufer, nur strebsame Personen, für großartige, konkurrenzlose Neuheit. Dauernde Beschäftigung, hoher Nebenverdienst." Ein "zuverlässiger Mann, der auch mit Pferden Beschied weiß", konnte eine Beschäftigung bei Julius Wesenburg finden. Aus der Belziger Stadtverwaltung hieß es: "Junger Mann, der Ostern die Schule verlässt und Lust hat, das Schreibfach zu erlernen, kann auf dem hiesigen Bürgermeisteramte in die Lehre treten. Für gründliche Ausbildung wird Sorge getragen. Der Bürgermeister Stahlberg."

Ein Diebstahl, verübt beim Heuhändler Forner in Brück, sorgte für Aufsehen. Gestohlen wurden 2.500 Mark, die Forner an Versicherungsprämien vereinnahmt hatte. "Leider ist man trotz sofort vorgenommener Ermittlungsversuche dem Verbrecher noch nicht auf der Spur. Der Diebstahl ist am hellen, lichten Tage zu einer Zeit ausgeführt worden, in der kein Bewohner zu hause war und zwar muss der Dieb von hinten eingedrungen sein und auch jedenfalls nach hinten die Wohnung wieder verlassen haben; Tür- und Schrankschlösser waren erbrochen. Der ganze Umstand, unter dem der Diebstahl ausgeführt worden ist, lässt darauf schließen, dass der Betreffende mit den Verhältnissen ganz genau vertraut war."