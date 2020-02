MOZ

Eiche (MOZ) Ein 17-jähriger Ladendieb ist am Samstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft im Kaufpark Eiche von einem Ladendetektiv gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Der Jugendliche hatte Diebesgut im Wert von rund 400 Euro im Rucksack. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der Minderjährige als vermisst gemeldet war. Nach ihm wurde bereits gefahndet. Die Beamten übergaben ihn an Erziehungsberechtigte. Die Kriminalpolizei ermittelt.